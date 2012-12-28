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сегодня, 14:57
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Липецк пережил первые заморозки, а ближайшей ночью — до нуля градусов

Но потом снова обещают тепло.

Сегодня рано утром температура воздуха в Липецке опустилась до +2,4 градусов. Но уже в шесть утра в Липецке было +2,7°С.

Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Тоболина, минувшей ночью температура на почве уже составила −2°С. То есть мы пережили первые заморозки, но они не были опасными, потому что урожай уже убран, а озимые ещё не всходят — из-за сухости почвы их просто не посадили. О проблеме, с которой столкнулись аграрии, говорят и сообщения ГУ МЧС России по Липецкой области: на фоне повышенного температурного режима и отсутствия осадков по северу области с третьей декады августа и по вторую декаду сентября прослеживалась почвенная засуха — запасы влаги в слое 0-20 сантиметров составили менее 10 миллиметров, и почвенная засуха сохраняется.

Сейчас Липецк находится под влиянием блокирующего антициклона. Поэтому ближайшие 10 дней осадков так и не будет. При этом ночью ясно, и температуру воздуха пока определяют северные потоки ветра — северо-западный и северо-восточный. Поэтому происходит выхолаживание по ночам и рано утром.

На ближайшую ночь в Липецке синоптики прогнозируют от 0°С до +5°С. При этом днём будет тепло: от +19° до +24°С.

А затем потеплеет и по ночам. Определять погоду начнут западные потоки воздуха. Поэтому на 25 и 26 сентября днём уже прогнозируют от +21 до +26 градусов.
Завтра среднесуточная температура в Липецке будет на 2 градуса выше нормы, а ближе к выходным — выше нормы уже на 7-9 градусов.
заморозки
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Комментарии (3)

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Джаред
55 минут назад
Spasibo
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Позитив
сегодня, 16:51
Да здравствует - ЛЕТО!!!
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16 район
сегодня, 15:17
Да здравствует погода в доме и на улице нашего шикарного Липецка
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