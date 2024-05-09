Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса
Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков
Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса
В Грязях разбился 14-летний мотоциклист, а в Данковском районе 39-летний водитель «Фольксвагена»
Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков
Общество
1081
сегодня, 07:00
7
Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса
Представляем вам информационную картину наступившего понедельника.
Настоящая осень в Липецк пока ещё так и не пришла. Сегодня вновь погода будет напоминать больше о лете: температура 18-20 градусов и без осадков.
Отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Кузьминской, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а; Северный Рудник, 27; Школьная, 24; в переулке Кочубея, 1; на проезде Сержанта Кувшинова, 9.
Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Кузьминской, Пригородной, Северный Рудник, Чаплыгина, Шмидта, Школьной, в переулке Кочубея.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улицах 2-я Крымской, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 16а; Верхней; Кирова, 15 - 35; Пригородной, 10 – 48; Ферросплавной,. 43.
Пробки
Ко всем трудностям понедельника обычно добавляются и заторы на дорогах. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, они и подскажут маршрут, чтобы объехать пробку.
Маленькие марионетки
Сходить сегодня можно на кукольный спектакль. Причём прямо днём. В 12:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54) покажут спектакль «Волшебный колокольчик» (6+).
Это произведение знаменитого Театра маленьких марионеток. Особенностью спектакля является возможность для любого зрителя побывать в роли… кукловода.
Кулон на счастье
А в 17:00 в «Модном месте» состоится мастер-класс «Кулон на счастье» (12+).
Фото vk.com/art_modnoe_mesto
Народный мастер РФ Ольга Волокитина предоставит заготовки кулонов на любой вкус. Каждый кулон, во время лепки получил свой уникальный отпечаток трав или цветов. Участники могут выбрать ля работы понравившийся образец и расписать в своей цветовой гамме.
Танцы
Весело будет и в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 19:00 там состоится выступление воспитанников студии современного танца «Dance Land Club» (6+).
Лауреаты множества всероссийских конкурсах выступят в рамках фестиваля «Современное в традициях». Вас ждёт особая палитра современных танцев разных стилей, жанров и направлений.
Во дворе
В Липецке продолжают и проект «А у нас во дворе» (0+), в котором праздник доставляют липчанам прямо по месту жительства. Сегодня веселая компания ди-джеев, музыкантов и артистов будет зажигать в 16:00 на улице 15-й микрорайон возле дома №22.
Клуб «Филология» вернулся
Сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 16:00 состоится заседание нового сезона клуба «Филология» (12+).
Отлично подойдёт для старшеклассников, особенно с целью подготовки к ЕГЭ по литературе. Профессиональный репетиров и педагог Ольга Дулина оказывает консультационные услуги совершенно бесплатно.
Вопрос о молодости
С 2020 года в России к категории молодёжи официально относятся все люди от 14 до 35 лет, но социологи SuperJob выяснили, что с этим согласны только 30 % липчан.
26% полагают, что молодым можно считать человека до 30 лет. 19% уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 12% — в 20. Живите теперь с этим.
В бизнесмены я бы пошел…
Только каждый четвертый липчанин хотел бы заняться предпринимательской деятельностью, выяснили в другом опросе SuperJob.
27% жителей региона вообще не рассматривают такую возможность. Самой частой причиной, по которой люди не открывают своё дело. Стало отсутствие стартового капитала. О нём рассказал каждый 4-й опрошенный.
Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 30%, а среди тех, кому более 45 лет, — 16%.
Среди представителей распространенных профессиональных групп в открытии своего дела чаще заинтересованы маркетологи (каждый второй), юристы (35%), снабженцы (32%), логисты, менеджеры по продажам, инженерно-технические работники и администраторы (по 27%). Менее остальных заинтересованы в подобной деятельности водители, охранники и медицинские сестры.
Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного понедельникаа и великолепных пауз в работе, которые вы посвятите чтению новостей на GOROD48. Не оставляйте без присмотра этот безумный мир, интересуйтесь происходящими в нём событиями. Тем более что жителям Липецкой области не нужно лазать по всему Интернету: всё новости уже почти два девятилетия наши люди привыкли читать на сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова.
0
1
0
7
1
Комментарии (7)