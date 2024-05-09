Сегодня в Липецке: где найти бесплатного репетитора, у липчан нет стартового капитала для бизнеса

Представляем вам информационную картину наступившего понедельника.

Настоящая осень в Липецк пока ещё так и не пришла. Сегодня вновь погода будет напоминать больше о лете: температура 18-20 градусов и без осадков.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37, 46; Кузьминской, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 5б, 6б, 26а; Северный Рудник, 27; Школьная, 24; в переулке Кочубея, 1; на проезде Сержанта Кувшинова, 9.









С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улицах 2-я Крымской, 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 16а; Верхней; Кирова, 15 - 35; Пригородной, 10 – 48; Ферросплавной,. 43.















Сходить сегодня можно на кукольный спектакль. Причём прямо днём. В 12:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54) покажут спектакль «Волшебный колокольчик» (6+).









А в 17:00 в «Модном месте» состоится мастер-класс «Кулон на счастье» (12+).













Фото vk.com/art_modnoe_mesto



Весело будет и в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 19:00 там состоится выступление воспитанников студии современного танца «Dance Land Club» (6+).









В Липецке продолжают и проект «А у нас во дворе» (0+), в котором праздник доставляют липчанам прямо по месту жительства. Сегодня веселая компания ди-джеев, музыкантов и артистов будет зажигать в 16:00 на улице 15-й микрорайон возле дома №22.









Сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) 16:00 состоится заседание нового сезона клуба «Филология» (12+).









С 2020 года в России к категории молодёжи официально относятся все люди от 14 до 35 лет, но социологи SuperJob выяснили, что с этим согласны только 30 % липчан.











27% жителей региона вообще не рассматривают такую возможность. Самой частой причиной, по которой люди не открывают своё дело. Стало отсутствие стартового капитала. О нём рассказал каждый 4-й опрошенный.











Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Кузьминской, Пригородной, Северный Рудник, Чаплыгина, Шмидта, Школьной, в переулке Кочубея.В промежутке с 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов отключат электроэнергию в домах на улицах А.И. Хорошавина, 23, 27, 29, 29а; Героя России Эдуарда Белана, 1; Леонтия Кривенкова, 13, 13а, 21; с 9:00 до 18:00 - Лавочкина, 16а - 65; Минина, 99 – 144; Пожарского, 25 – 154; Одесской, 66 – 98; Станционной» в садоводчествах «Липецкстрой», «Металлург-1», «Ферросплавщик»; а с 14:00 до 19:00 – на улицах А.И. Хорошавина, 16; Бунина, д. 3, 5, 7; Вилли Огнева; Володи Бачурина, 15, 16а, 17; Жуковского, 5, 6, 9а; К.А Москаленко, 1; Катукова, 20, 24; Коммунистической, 14, 16, 17, 18а; Краснозаводской, 8; Леонтия Кривенкова, 11, 11а, 15, 17; Московской, 103, 111, 115, 117, 119, 121; С.Л. Шуминского, 15, 17, 19; на бульваре Есенина, 7; проезде Сержанта Кувшинова, 6, 8, 10; в переулке Учебном, 1, 1/1.Ко всем трудностям понедельника обычно добавляются и заторы на дорогах. Следить за ситуацией помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, они и подскажут маршрут, чтобы объехать пробку.Это произведение знаменитого Театра маленьких марионеток. Особенностью спектакля является возможность для любого зрителя побывать в роли… кукловода.Народный мастер РФ Ольга Волокитина предоставит заготовки кулонов на любой вкус. Каждый кулон, во время лепки получил свой уникальный отпечаток трав или цветов. Участники могут выбрать ля работы понравившийся образец и расписать в своей цветовой гамме.Лауреаты множества всероссийских конкурсах выступят в рамках фестиваля «Современное в традициях». Вас ждёт особая палитра современных танцев разных стилей, жанров и направлений.Отлично подойдёт для старшеклассников, особенно с целью подготовки к ЕГЭ по литературе. Профессиональный репетиров и педагог Ольга Дулина оказывает консультационные услуги совершенно бесплатно.26% полагают, что молодым можно считать человека до 30 лет. 19% уверены, что молодость заканчивается в 25 лет, а 12% — в 20. Живите теперь с этим.Только каждый четвертый липчанин хотел бы заняться предпринимательской деятельностью, выяснили в другом опросе SuperJob.Заинтересованность в открытии бизнеса выше у более молодых граждан: среди респондентов до 34 лет таких 30%, а среди тех, кому более 45 лет, — 16%.Среди представителей распространенных профессиональных групп в открытии своего дела чаще заинтересованы маркетологи (каждый второй), юристы (35%), снабженцы (32%), логисты, менеджеры по продажам, инженерно-технические работники и администраторы (по 27%). Менее остальных заинтересованы в подобной деятельности водители, охранники и медицинские сестры.