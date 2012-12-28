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Погода в Липецке
895
вчера, 17:00
6

В Липецкой области до +21 и все еще без дождей

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 сентября - 11-12 градусов тепла, что около нормы, 25 сентября – 14 градусов тепла, что на 3 градуса выше климатической нормы.

На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.

День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.
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Комментарии (6)

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Ахааа
вчера, 22:14
Пусть такая погода будет весь год. И раз в четыре дня - дождь.
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Ужас
вчера, 22:34
Идеально!
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Дед
вчера, 18:25
Давай лучше снег и мороз,заодно проверим квадру с РВК! Зима для квартир будет печальна! Народ,запасайтесь обогревателями,пока есть в наличии и цены не взвентили...
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Шурик
вчера, 20:53
Пора покрышки готовить, и топиться ими. На улице костер разожжом и будет тепло, и на народ быстрее внимание обратят.
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Варя
вчера, 17:22
Печальная новость. Хочу дождей и холодов
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Я
вчера, 22:05
Нафик-нафик..
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