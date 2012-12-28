Под Липецком сыграл чемпион России по футзалу: их вратарь забил гол, наш – просит прощения у болельщиков
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области до +21 и все еще без дождей
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.
На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до +5 градусов, днем – от +16 до +21 градусов.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью – от +1 до +3 градусов, днем – от +18 до +20 градусов.
День 23 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.
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