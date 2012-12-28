C завалившего ремонт моста подрядчика требуют взыскать 3,5 миллиона рублей

Из-за отставания от графика контракт был расторгнут и заключен с другой организацией.

Прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд в интересах управления дорог и транспорта Липецкой области с иском ООО «Мостотряд-13» о взыскании ущерба в 3,5 миллиона рублей.По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, между ОКУ «Липецкавтодор» и ООО «Мостотряд-13» был заключен контракт на ремонт мостового перехода через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское.Но ООО «Мостотряд-13» более чем на 9 месяцев просрочило выполнение работ на одной половине моста, а к ремонту другой даже не приступило. Как ранее сообщало Липецкое УФАС России, сам подрядчик объяснил отставание от графика дефицитом рабочих кадров вследствие закрытия границ и ослабления притока трудовых мигрантов. Оставшиеся рабочие были заняты на реконструкции иного объекта.В связи с существенными нарушениями условий контракта он был расторгнут, а Липецкое УФАС России включило ООО «Мостоотряд-13» в реестр недобросовестных подрядчиков. Компания не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд в течение двух лет.В дальнейшем заказчик был вынужден был заключить контракт с новой подрядной организацией на выполнение неисполненных ООО «Мостотряд-13» работ. Разница в цене между невыполненными ООО «Мостотряд-13» работами и работами по замещающей сделке составила 3,5 миллиона рублей — теперь эту сумму требуют с предыдущего подрядчика через суд.