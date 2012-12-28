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18 минут назад
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C завалившего ремонт моста подрядчика требуют взыскать 3,5 миллиона рублей

Из-за отставания от графика контракт был расторгнут и заключен с другой организацией.

Прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд в интересах управления дорог и транспорта Липецкой области с иском ООО «Мостотряд-13» о взыскании ущерба в 3,5 миллиона рублей.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, между ОКУ «Липецкавтодор» и ООО «Мостотряд-13» был заключен контракт на ремонт мостового перехода через ручей Ериловка на дороге Вербилово-Грязное-Боринское.

Но ООО «Мостотряд-13» более чем на 9 месяцев просрочило выполнение работ на одной половине моста, а к ремонту другой даже не приступило. Как ранее сообщало Липецкое УФАС России, сам подрядчик объяснил отставание от графика дефицитом рабочих кадров вследствие закрытия границ и ослабления притока трудовых мигрантов. Оставшиеся рабочие были заняты на реконструкции иного объекта.

В связи с существенными нарушениями условий контракта он был расторгнут, а Липецкое УФАС России включило ООО «Мостоотряд-13» в реестр недобросовестных подрядчиков. Компания не сможет участвовать в закупках для государственных и муниципальных нужд в течение двух лет.

В дальнейшем заказчик был вынужден был заключить контракт с новой подрядной организацией на выполнение неисполненных ООО «Мостотряд-13» работ. Разница в цене между невыполненными ООО «Мостотряд-13» работами и работами по замещающей сделке составила 3,5 миллиона рублей — теперь эту сумму требуют с предыдущего подрядчика через суд.
дороги
УФАС
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Оля
7 минут назад
Кругом одни взяточничеством занимаются все деньги из бюджета разворовали
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Правда
12 минут назад
А своим,нашим не пробовали зарплату хорошую платить?
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zzloyzz
13 минут назад
Кошки юристов откликаются на иск-иск-иск...
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Правда
13 минут назад
А своим,нашим не пробовали зарплату хорошую платить?
Ответить
наши-наши
7 минут назад
ну ты смешной. пролетарий буржую не свой, своя бывает только прибыль! :)
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