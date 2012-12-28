Нарушитель пытался откупиться от инспектора ДПС взяткой в 500 рублей

Теперь ему придётся заплатить 10 500 рублей за покушение на дачу взятки.

В Становлянском районе 37-летнего уроженца Ростовской области осудили за покушение на дачу взятки.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 27 июня 2024 года водителя автомобиля «ГАЗ-330232» остановили сотрудники Госавтоинспекции. У мужчины не оказалось полиса ОСАГО, он решил откупиться взяткой в 500 рублей, и передал инспектору документы с вложенной купюрой. Но тот взятку не принял и сообщил обо всём в дежурную часть.В результате водителя оштрафовали за покушение на дачу взятки на 10 тысяч рублей. Саму взятку в 500 рублей также конфисковали в доход государства.