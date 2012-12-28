Сегодня в Липецке: очень полезный спектакль и липчане не хотят видеть на рабочем месте фотографии своих детей

Нас ждут открытие новой выставки, два спектакля, гулянья во дворах и новые фильмы в кинотеатрах

В Липецке продолжается погодный рай: температура 24-26 градусов и без осадков.









Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Дарвина, Димитрова, Красной, Чепаева, Энергетической.











С 9:00 до 17:00 ставят без электричества дома на улицах 50 лет НЛМК, д. 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 7,9, 11, 11а, 13, 13а, 15; А.Ладыгина; Бригадной, 19; Гражданской, 1б; Добровской, 70-20; Добролюбова, 1-39; Д.Писарева, 1-23; Дружбы, 1а, 3а; Железногорской; Зёлёной; Известковой, 1-58а; Ильича, 39; И.С. Бурлакова; К.Ворошилова, 4; Краснодонской, 2, 15; Локомотивной, 11, 63; Лутова, 2-18; Механизаторов; М. Светлова, 10; О.Кошевого, 36-89; Патриотической; Первомайской, 30, 30а, 34; Свердлова, 10а, 11, 11а, 12а, 14а; Советской, 7, 13а, 21, 25; Спортивной; Сурикова; С. Шаумяна, 22; Украинской, Ф.Энгельса, Череповецкой, 17; Ярославской; на площади Заводской, 1; в переулках Линейном; Сосновом; Уютном, 1, 6; в посёлках Дачный и Казинка.



















В промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов отключат свет на улицах Испоркомоской, 7; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д.; с 9:00 до 17:00 – на улице Краснознаменной. 2б, 2г, 2д; с 13:00 до 18:00 – на К. Маркса, 31; с 15:00 до 18:00 – на 50 лет НЛМК, 13, 15а, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23.





Пробки

В Липецком государственном академическом театре драмы (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажут спектакль «Маленький принц» (12+).













Спектакль-инструкция

А Липецкий драматический театр (пл. К.Константиновой, 3) в преддверие юбилейного 25-го сезона разомнётся спектаклем для совсем маленьких зрителей «Одни в городе» (6+).









В галерее современного искусства «Буксир» в 15:00 торжественно откроется выставка «дело техники» (6+).













Фото /vk.com/gallerybuksir



Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает провести время за настольными играми (16+).









В Липецке продолжаются уличные мероприятия проекта «А у нас во дворе» (6+).











Липчане стремятся разграничить работу и личную жизнь: фото семьи на рабочих столах сейчас практически не увидишь.Согласно опросу SuperJob, лишь 6% липчан, работающих в офисах, держат семейные фотографии на своем рабочем месте. Интересно, что женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах. Однако, чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него семейные фотографии на рабочем месте. В основном это объясняется прагматичным подходом: «Рабочее место предназначено для компьютера и документов, а не для личных вещей».

















Кинопремьеры





В четверг на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, вот наиболее любопытные.





«Граф Монте-Кристо». Франция, 2024.Драма. Режиссёр Александр де Ла Пательер (12+)



Став жертвой коварного заговора, молодой Эдмон Дантес был арестован в день своей свадьбы за преступление, которое он не совершал. После 14 лет в тюрьме Замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором Эдмону поведал в заключении его друг аббат Фариа, он находит легендарное сокровище и становится графом Монте-Кристо. Теперь его единственная цель – месть.





В ролях: Пьерфранческо Фавино, Пьер Нинэ, Анаис Демустье









«Маме снова 14». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Анна Курбатова (12+)





Беззаботная семнадцатилетняя Ольга, планирующая избавиться от нежелательной беременности, переносится из 2005 в 2024 год и оказывается 36-летней матерью-одиночкой. Ее сын — одиннадцатиклассник, а она — чопорный директор школы Ольга Васильевна Глаголина. Точнее, чопорной она была до недавнего времени. Сейчас Ольга Васильевна ведет себя как семнадцатилетняя оторва из нулевых. А сын Иван, лишившись родительского контроля, получает возможность реализовать свои заветные мечты. Но выясняется, что кто-то должен взять на себя груз ответственности за семью…





В ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков.









«Хелбой. Проклятие Горбуна». США, 2024. Фантастика. Режиссёр Брайан Тейлор (18+)







Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро Расследований Паранормальной Деятельности возвращаются с очередного задания. Они только что предотвратили мистический ритуал, который должен был призвать опасных существ из других измерений в наш мир. И хотя само задание прошло гладко, по крайней мере по меркам Хеллбоя, их самолет терпит крушение. Команда оказывается в заброшенной деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей: заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле. Что ж, Хеллбой не привык вести переговоры с демонами. Но на этот раз, чтобы победить, ему придется заглянуть в самое сердце ада – свою собственную душу.





В ролях: Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф.











Дорогие липчане! Нас ждёт насыщенный и во всех смыслах жаркий четверг. Чтобы не закипеть на работе, делайте паузы, а во время них – не забывайте заглядывать на GOROD48 за свежими порциями новостей. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова.

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Космонавтов, 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б; Октябрьской, 74, 80а, 88а; проспекте Победы, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95.С 09:00 до 15:00 пропадёт напряжение в розетках на улицах Минской, 49а; Ново-Весовой; Поселковой, 1а; в садоводчестве «Ударник».Вчера в Липецке на улице Катукова автомобиль упал в раскопанную энергетиками яму. Этого могло не случиться, если бы водитель внимательнее следил за «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые помогают грамотно построить маршруты с учетом пробок и перекрытых в городе мест.Мудрая и человечная сказка-притча по произведению Антуана де Сент-Экзюпери, в которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе и одиночестве, о любви и расставании, о долге и верности, о красоте и нетерпимости ко злу. В постановке задействованы новые молодые артисты, недавно пополнившие труппу театра. В этом спектакле они впервые дарят свой талант зрителю – событие, которое запомнится каждому из них на всю жизнь.В 10:00 покажут постановку для детей о том,как вести себя в городе, если вы остались одни. В спектакле герои повторяют с детьми правила дорожного движения, учатся наблюдать за обстановкой и ориентироваться.Она объединяет авторов, работающих с текстилем и металлом. В выставке примут участие 20 художников из разных городов России,. Каждый абсолютно уникально работает с выбранным материалом, транслируя сложные эмоции и истории. На выставке будут представлены скульптуры, инсталляции, текстильные работы, аудио и видео-арт.Экспозицию продолжат показывать до 19 ноября.В 19:01 распахнёт свои двери игротека, в которой мастер Юлия Гаврилова проследит за соблюдением правил, а в случае необходимости научит играть новичка. Приходить можно целыми компаниями или в случае необходимости подобрать команду прямо на месте.Сегодня в 11:00 странствующие музыканты и ди-джеи устроят праздник на улице Юных Натуралистов, 7, а в 16:00 – во дворе домов на Стаханова, 43, 45, 47 и Бунина, 4, 8.А фотографии, похоже, постепенно перекочевали в память смартфонов.