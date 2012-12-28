«Три богатыря» липецкого дзюдо отличились на главном динамовском турнире

На счету наших парней «золото» и две «бронзы».

Для Акима Зотова этот результат – шаг назад, ведь год назад он становился победителем «Динамовской лиги».









Всего в соревнованиях в этом году приняли участие 170 дзюдоистов из 20 регионов России.







Фото из архива участников соревнований



Одни из крупнейших всероссийских соревнования среди юношей и девушек до 18 лет «Динамовская лига-2024» на татами Волгоградской государственной академии физической культуры принесли липецким дзюдоистам одну «золотую» и две «бронзовые» награды.Триумфатором в весовой категории до 55 кг стал воспитанник СШ №8 «Юность Егор Таньшин. На своём пути он выиграл четыре схватки: у Гора Аршакяна из Саратова, Амаля Кумукова из Ставрополя, Мухамада Гамзатова из Дагестана и в финале у ещё одного воспитанника саратовской школы Александра Голованова.Липецкому чемпиону 15 лет, он занимается дзюдо с 6 лет под руководством тренера и директора школы Вячеслава Лупоносова. Кроме того. Талантливый спортсмен учится в общеобразовательной школе №14.Ещё один воспитанник 8-й спортшколы Максим Загорский добрался до 3-й ступени пьедестала почёта в категории до 66 кг. Две первые схватки он выиграл у местных борцов, волгоградцев Егора Скачкова и Ивана Панфёрова, а затем уступил будущему финалисту Максиму Бакашвили из Ставрополя. Липчанину пришлось перейти в так называемую утешительную сетку и бороться, максимум, за 3-е место. Там Загорский вышел победителем ещё в двух встречах – с москвичом Валерием Зражевским и волгоградцем Глебом Аксёновым.В финале выступающий под флагом Москвы Исмаил Рабадан взял верх над обидчиком липчанина Бакашвили, спорстмены получили соответственно «золотую» и «серебряную» медали. «Бронзу» с Загорским разделил Максим Кашицын из Коврова Муромской области.Тернистым получился турнирный путь воспитанника спортивной школы №6 Акима Зотова в категории до 50 кг. Сначала наш земляк двигался от победы к победе, убрав со своего пути Владимира Булекбаева (Москва), Дмитрия Сундукова (Ставрополь). В полуфинале наш спортсмен вынужден был признать поражение в схватке с будущим победителем Камилем Халинбековым из Дагестана.Оставался поединок за «бронзу», который Зотов выиграл у Саввы Курловича из Коврова. В финале Халинбеков взял верх над ставропольцем Романом Погожевым, награды за 3-е место поделили Зотов и Булекбаев.