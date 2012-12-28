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Общество
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сегодня, 17:15
Уничтоживший фруктовый сад завистливый сосед отделался компенсацией ущерба
Садовод с ним помирился. А вообще вредителю грозило до двух лет лишения свободы.
Напомним, уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца республики Азербайджан было возбуждено по факту умышленного уничтожения чужого имущества, повлекшего причинение значительного ущерба (по части первой статьи 167 УК РФ).
Вечером 12 июня этого года 52-летний мужчина залез в сад односельчанина, пока его не было дома, и из зависти под корень вырубил 23 плодоносящих груши сорта «Талгарская красавица», шесть яблонь сорта «Лигол» и вишню сорта «Бирюсинка».
В ходе следствия мужчина пояснил, что много лет сажал плодовые деревья, но саженцы не приживались и погибали, и он сильно завидовал соседу и хотел ему навредить, потому что тот смог вырастить целый фруктовый сад.
Хозяину уничтоженного сада был причинен ущерб в 125 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, при поступлении дела в суд потерпевший изъявил желание прекратить уголовное дело за примирением, поскольку подсудимый возместил ему ущерб.
Суд принял постановление о прекращении уголовного дела.
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