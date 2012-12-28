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Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Липчанин нашёл подработку – поджечь автомобиль, на который укажут
Происшествия
В Липецке появились ещё два мастера спорта и один международник
Спорт
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
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Погода в Липецке
22
10 минут назад

В Липецкой области до +27, все еще без осадков

В ближайшие трое суток Липецкая область останется на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 17-19 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

На всей территории области установилась чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +7 до +12 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью – от +9 до +11 градусов, днем – от +25 до +27 градусов.

День 16 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 0 градусов.
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