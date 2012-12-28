532 снятых с липчан клеща оказались заразными

Всего от укусов клещей в Липецкой области пострадали 3178 человек.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали 3178 человек, из них 1441 ребенок (45,3%).По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2986 снятых с людей клещей, из них 401 клещ был инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,4%), 125 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,1%).В 16% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,4% случаев – на территории садоводческих товариществ, в 63,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.