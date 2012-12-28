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Общество
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сегодня, 13:56
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Липецкая область заняла 32 место в рейтинге регионов по рынку труда
Липецкая область заняла 32 место в рейтинге российских регионов по рынку труда по итогам 2023 года. Рейтинг составлен РИА Новости.
Среди регионов Черноземья выше оказались Воронежская (20 место) и Белгородская (28 место) области. Позиции ниже в ранжировании заняли Курская (41 место) и Тамбовская (58 место) области.
Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, чьи показатели превысили 90 баллов. Нижние позиции рейтинга занимают республики Ингушетия, Дагестан, Чеченская, Тыва и Кабардино-Балкарская. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 25.
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