Липецкая область заняла 32 место в рейтинге регионов по рынку труда

Липецкая область заняла 32 место в рейтинге российских регионов по рынку труда по итогам 2023 года. Рейтинг составлен РИА Новости.

Область по итогам 2023 года получил 69,47 балла из 100 возможных. Это больше на 4,5 балла, чем годом ранее. Для составления рейтинга аналитики использовали данные Росстата. Методика расчета основана на агрегировании значений восьми показателей, которые характеризуют заработную плату, условия труда, занятость, а также емкость труда. Эксперты анализировали отношение среднемесячной начисленной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, уровень безработицы, численность пострадавших на производстве и долю тех, кто работает с вредными и опасными условиями труда. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 — максимально возможное значение, до 1 — минимально возможное значение.Среди регионов Черноземья выше оказались Воронежская (20 место) и Белгородская (28 место) области. Позиции ниже в ранжировании заняли Курская (41 место) и Тамбовская (58 место) области.Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, чьи показатели превысили 90 баллов. Нижние позиции рейтинга занимают республики Ингушетия, Дагестан, Чеченская, Тыва и Кабардино-Балкарская. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 25.