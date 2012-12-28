Кражу телефона со скамейки у больницы записала камера наблюдения

58-летний пациент больницы по пути домой обнаружил на скамейке у входа сотовый телефон и положил его в свой пакет.

В липецкий отдел полиции № 6 с заявлением о краже сотового телефона обратился 22-летний житель Воронежа.По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, воронежец привез в Липецк инструменты для рабочих городской больницы. Пока строители занимались разгрузкой автомобиля, мужчина присел на скамейку и положил рядом сотовый телефон за 8600 рублей. Телефон мужчина там и забыл. А когда через несколько минут вернулся, то его уже не обнаружил.В краже подозревают 58-летнего пациента больницы: по пути домой он обнаружил на скамейке у входа сотовый телефон и положил его в свой пакет. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».«Если вы нашли мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для их возвращения. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции, сотрудники обязательно помогут вернуть пропажу законному владельцу», — отмечают в полиции.