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сегодня, 09:29
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Кражу телефона со скамейки у больницы записала камера наблюдения

58-летний пациент больницы по пути домой обнаружил на скамейке у входа сотовый телефон и положил его в свой пакет.

В липецкий отдел полиции № 6 с заявлением о краже сотового телефона обратился 22-летний житель Воронежа.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, воронежец привез в Липецк инструменты для рабочих городской больницы. Пока строители занимались разгрузкой автомобиля, мужчина присел на скамейку и положил рядом сотовый телефон за 8600 рублей. Телефон мужчина там и забыл. А когда через несколько минут вернулся, то его уже не обнаружил.

В краже подозревают 58-летнего пациента больницы: по пути домой он обнаружил на скамейке у входа сотовый телефон и положил его в свой пакет. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража».

«Если вы нашли мобильный телефон или кошелек, необходимо принять все меры для их возвращения. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции, сотрудники обязательно помогут вернуть пропажу законному владельцу», — отмечают в полиции.
кража
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
злой
6 минут назад
Хорошие советы дает полиция! Отнесешь кошелек к ним - потом хозяин скажет было 2 млн рублей по 100 рублей. И ходи потом доказывай, что ты не верблюд.
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Да
58 минут назад
А мне телефон, который я выронила в транспорте в другом городе, вернули добрые люди.
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Я всё правда
сегодня, 10:12
В 60 годах мы находили бумажные деньги, никто не носил и не заявляли в милицию. Интресно, цену телефону знаешь, а где оставил забыл. Если что-то потерял, значит надо что-то пересмотреть в своей жизни.
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Animal planet.
сегодня, 09:53
Какие меры принять для возвращения, чтобы потом под статью попасть? Лучше мимо пройти,и ничего не подбирать. Людям я не доверяю,лучше заберите бездомного животного с улицы.
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Позитив
сегодня, 10:18
Вам же сказали, передать в полицию!!!! Главное, себе доверять!!!
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Animal Planet.
сегодня, 10:35
Вам же сказали, передать в полицию!!!! Главное, себе доверять!!! Ага прям побежал забирать и передавать в полицию,а потом владелец скажет что у него на счете миллион был и пропал,я всегда мимо телефонов и карт прохожу. Хотя один раз было,под лавочкой лежал телефон недорогой,я его поднял,нашел контакт мама и позвонил,и сказал что я нашел ваш телефон,оказалось что телефон ребенок уронил,он быстро пришел и даже шоколадку принес. Но это исключение из правил.
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Я
сегодня, 09:52
Мой знакомый однажды нашел телефон, позвонил по последнему набранному номеру и договорился вернуть хозяину. На встречу приехал наряд, как на вора, и его задержали до выяснения обстоятельств.
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Крокодил Гена
50 минут назад
возможно, если ваш знакомый начал вознаграждение просить. У меня тоже был случай, найден был телефон, батарея села. Зарядив телефон, до меня дозвонилась владелица. Сразу с ней договорились о встрече, она мне даже торт принесла. А если выделываться и просить деньги за найденный телефон, это уже вымогательство
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Гостья
12 минут назад
возможно, если ваш знакомый начал вознаграждение просить. У меня тоже был случай, найден был телефон, батарея села. Зарядив телефон, до меня дозвонилась владелица. Сразу с ней договорились о встрече, она мне даже торт принесла. А если выделываться и просить деньги за найденный телефон, это уже вымогательство Молодец, крокодил Гена. Я тоже за свой телефон большую коробку конфет отнесла и очень благодарна доброму человеку.
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Позитив
сегодня, 10:19
Не придумывайте того, чего не было.
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Безмасочник
сегодня, 09:48
Я бы не притронулся.
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Подозрительный предмет
сегодня, 09:43
Не лапай,не твоё!
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