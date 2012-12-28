Чаплыгинский Отелло едва не задушил сожительницу, приревновав к другу

Женщина всего лишь вышла проводить гостя за калитку.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего ранее не судимого жителя села Нарышкино, обвиняемого в угрозе убийством в адрес своей 29-летней сожительницы.Конфликт между мужчиной и женщиной произошёл в выходной день 28 июля. На удивление — все его участники были трезвы и весь воскресный день спокойно занимались домашними делами. Около 22:00 женщина зашла домой укладывать детей, а к мужу пришёл приятель и они разговаривали, сидя на лавочке во дворе. Около 23:00 на улицу вышла и женщина и присоединилась к беседе. Вскоре гость засобирался уходить, и хозяйка вышла его проводить за калитку. За что на неё обрушился гнев ревнивого сожителя. Мужчина сразу начал предъявлять претензии, интересоваться, зачем она выходила. Ответ о простом гостеприимстве мужчину не успокоил.Словесная ссора продолжилась дома. По данным следствия, в какой-то момент, когда женщина сидела на кресле, её сожитель подошёл к ней, обхватил её руками за шею и начал душить со словами: «Я убью тебя». Обвиняемый уверяет, убивать он никого не собирался — ревнивец только хотел припугнуть сожительницу и прекратить ссору. Cразу после этого женщина оттолкнула мужчину в сторону и убежала из дома, а мужчина уснул. Но вскоре его разбудили полицейские — женщина сообщила о происшествии в правоохранительные органы.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы».О своем поведении мужчина сожалеет и попросил прощение у сожительницы. Они помирились и продолжают жить вместе и воспитывать детей. Тем не менее, мужчину всё равно ждёт суд. Ему грозит до года лишения свободы.