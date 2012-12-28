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Липецкая вечЁрка: когда закончится ремонт улицы Папина, банты на улицах и рост заболеваемости ковидом
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26 минут назад

Липецкая вечЁрка: когда закончится ремонт улицы Папина, банты на улицах и рост заболеваемости ковидом

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что в разбившимся на Камчатке вертолете погибла липчанка, состоялись линейки, посвященные Дню знаний, и врачи фиксируют рост заболеваемости ковидом.

Утром на улицах Липецка мелькали банты, воздушные шары и букеты — начался новый учебный год. Каким увидел город в День знаний фотокорреспондент GOROD48 Алексей Власов смотрите в нашем репортаже.

В двух школах, № 33 и 46, День знаний оказался особенным — их в этом году капитально отремонтировали. Вместе с учениками изменениям в этих школах сегодня удивлялись губернатор Игорь Артамонов и мэр Роман Ченцов. 

«Дети, родители и бабушки нарядные такие. А в шортах в школу, конечно, треш! Зря так про галстуки. Очень красиво было — пионерская форма и красный галстук. Жаль, не сохранился. Зато лежат пионерский и комсомольский значек, комсомольский и партбилет КПСС», — поделилась впечатлениями Бабушка.

«У вас по всей области 118 тысяч пошли в школу, а у нас только в одном Краснодаре 207 тысяч», — написал Гость из Краснодара.

Закончится ли ремонт улицы Папина вовремя? По контракту дорожники должны уйти с улицы 1 октября, но шансов на завершение ремонта вовремя почти нет. Причины возможного срыва условий контракта мы выяснили в небольшом расследовании.

«Для тех, кто там живет этот кошмар уже кажется бесконечным. Наверняка существуют какие то сроки, установленные законодательством, при проведении подобных работ. Сколько можно издеваться над жителями. Если водитель не пристегнет ремень или превысит скорость на 3 км/ч ему сразу штраф прилетает, а то что машина разбивается на этих бесконечных ухабах устроенных чиновниками, это ничего, нормально. Игра в одни ворота», — возмутился в комментарии под публикацией Синий трактор.

«Даже если не успеют - не беда. Эту улицу ежегодно перекапывали и вдоль и поперёк, так что для местных это привычный ландшафт с дизайном», — поёрничал вслед за ним Депутат.

Сегодня в Липецк пришла страшная весть. Среди погибших во время крушения вертолета 31 августа на Камчатке оказалась липчанка. Вертолет столкнулся с сопкой, шансов выжить не было ни у кого. Список погибших можно посмотреть здесь.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Родственники погибших получат единовременные выплаты и возможность бесплатно долететь до Петропавловска-Камчатского и обратно.

«Жалко всех… Очень жалко», — написала Катя.

В Липецке втрое (по сравнению с последней неделей августа) выросла заболеваемость COVID-19. Эпидемиологи прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации.

В областной инфекционной больнице лечатся 34 пациента с ковидом, семь из них дети. Год назад в это время таких пациентов было 22.

—  Начало осени традиционно сопровождается ростом простудных и инфекционных заболеваний за счет так называемого смешивания коллективов детских садов, школ, средних и высших учебных заведений. Дети и молодежь приносят инфекции домой, из-за этого начинает болеть взрослое население, — сказал GOROD48 главврач инфекционки Андрей Филатов.

Этим летом в водоемах области погибли 35 человек, 25 из них утонули. Такая статистика стала рекордной за последние четыре года. По данным МЧС, в 2020 году в регионе утонули четыре человека, в 2021 году — 21, в 2022 году — семь, в  2023 году — один. 

Лето тем временем продолжается, несмотря на то, что на календаре осень. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке до +29 градусов. 

И обратите внимание: из-за того, что начало раньше темнеть, с 1 сентября изменилось расписание всех садоводческих маршрутов: рейсы после 18:00-18:30 выполняться не будут. С расписаниями можно ознакомиться на сайтах: www.deptrans.lipetskcity.ru, www.lt-systems.ru.
вечЁрка
дорожные ремонты
День знаний
COVID-19
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