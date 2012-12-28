Липецкая вечЁрка: когда закончится ремонт улицы Папина, банты на улицах и рост заболеваемости ковидом

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что в разбившимся на Камчатке вертолете погибла липчанка, состоялись линейки, посвященные Дню знаний, и врачи фиксируют рост заболеваемости ковидом.