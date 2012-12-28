Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Погода в Липецке
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сегодня, 16:36
В Липецкой области сухо и до +30
В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 сентября — 20-21 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 5 сентября — 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 2 градуса тепла.
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