В Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие трое суток в Липецкой области сохранится повышенное атмосферное давление, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 сентября — 20-21 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 5 сентября — 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью на улице от +11 до +16 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 3 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2022 году — 2 градуса тепла.