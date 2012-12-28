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Происшествия
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вчера, 17:08
Уголовное дело по жуткой аварии с семью пострадавшими передано в суд
По данным следствия, водитель автомобиля «Фольксваген-Тигуан» двигался со скоростью свыше 100 км/ч и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Это ДТП произошло 18 декабря 2022 года под Липецком на подъезде к поселку ЛТЗ с усманской трассы. В столкновении двух автомобилей: «Киа» и «Фольксваген» жителей Липецка и Воронежа пострадали сразу семь человек: это 56-летний водитель «Киа» и две его пассажирки (одна женщина получила тяжёлую травму), а также четверо жителей Воронежа, находившихся в автомобиле «Фольксваген»: на тот момент 34-летний глава семьи получил переломы ребер и ушиб грудины, его 31-летняя жена – перелом рук. В детскую областную больницу госпитализировали двух их детей. Шестилетней девочке диагностировали перелом костей черепа, ее четырехлетнему брату – травмы живота.
«По данным следствия, 18 декабря 2022 года водитель автомобиля «Фольксваген-Тигуан», двигаясь в потоке транспортных средств со скоростью свыше 100 км/ч по дороге «обход ЛТЗ» в Липецке, проявил невнимательность и допустил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с встречным автомобилем «Киа-Спортедж» под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП 30-летней пассажирке автомобиля «Киа» были причинены черепно-мозговая травма, сопровождавшаяся кровоизлиянием, а также оскольчатый перелом правого коленного сустава. По заключению судмедэкспертов, здоровью женщины был причинён тяжкий вред. В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, она также подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Действия водителя автомобиля «Фольксваген-Тигуан» квалифицированы следствием по части первой статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.
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