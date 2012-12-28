Уголовное дело по жуткой аварии с семью пострадавшими передано в суд

По данным следствия, водитель автомобиля «Фольксваген-Тигуан» двигался со скоростью свыше 100 км/ч и выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.