Ельчанина оштрафовали на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил России

Мужчина выкрикнул на улице лозунг, который следствие сочло проукраинским. В суде он настаивал, что кричал про сало.

Елецкий городской суд оштрафовал жителя города на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил России (по части первой статьи 20.3.3 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года ельчанин, находясь в общественном месте, в присутствии свидетелей громко выкрикнул проукраинский лозунг.Как следует из показаний свидетелей и материалов дела, мужчина не прекращал свои действия, несмотря на замечания со стороны очевидцев происходящего. Хотя в суде сам обвиняемый настаивал, что выкрикивал что-то про сало, доказательств того, что он произнёс иные слова, а не проукраинский лозунг, материалы дела не содержат.Допрошенные в суде свидетели, предупрежденные об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ «Заведомо ложные показание свидетеля», показали, что четко слышали выкрикнутый лозунг. Более того, в суде ельчанин не смог объяснить, в каком контексте он сказал про сало. Поэтому этот довод суд расценил способом защиты лица, привлекаемого к административной ответственности, с целью освобождения от этой ответственности.«Ельчанин совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов ее граждан, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил России на территории Украины. Судья пришел к выводу, что правонарушение было совершено умышленно, так как мужчина понимал и предвидел последствия своих действий», — сообщили в пресс-службе судебной системы.