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сегодня, 15:53
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Ельчанина оштрафовали на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил России
Мужчина выкрикнул на улице лозунг, который следствие сочло проукраинским. В суде он настаивал, что кричал про сало.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июне этого года ельчанин, находясь в общественном месте, в присутствии свидетелей громко выкрикнул проукраинский лозунг.
Как следует из показаний свидетелей и материалов дела, мужчина не прекращал свои действия, несмотря на замечания со стороны очевидцев происходящего. Хотя в суде сам обвиняемый настаивал, что выкрикивал что-то про сало, доказательств того, что он произнёс иные слова, а не проукраинский лозунг, материалы дела не содержат.
Допрошенные в суде свидетели, предупрежденные об ответственности по статье 17.9 КоАП РФ «Заведомо ложные показание свидетеля», показали, что четко слышали выкрикнутый лозунг. Более того, в суде ельчанин не смог объяснить, в каком контексте он сказал про сало. Поэтому этот довод суд расценил способом защиты лица, привлекаемого к административной ответственности, с целью освобождения от этой ответственности.
«Ельчанин совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России в целях защиты интересов ее граждан, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил России на территории Украины. Судья пришел к выводу, что правонарушение было совершено умышленно, так как мужчина понимал и предвидел последствия своих действий», — сообщили в пресс-службе судебной системы.
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