Полпред президента Игорь Щёголев вручал ключи от новых домов новоселам

Развитию социальной сферы уделил особое внимание полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в рамках рабочего визита в Липецкую область 22 августа. В фокусе также оказались вопросы молодежной политики. Вместе с губернатором Игорем Артамоновым он принял участие в церемонии вручения ключей от нового жилья 12-ти семьям. А после посетил современный профориентационный детский сад «Знайка». В Липецке Игорь Щёголев оценил обновленный стадион «Янтарь», познакомился с деятельностью Центра молодежной карьеры, прокатился на новом трамвае.



В начале рабочей встречи полпред Игорь Щёголев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили некоторые показатели социально-экономического развития региона. Игорь Артамонов рассказал полпреду о ходе реализации национальных проектов, в которых участвует регион, а также о модернизации социальной сферы и ремонте дорог: «Возводим в регионе несколько новых школ, строим большую поликлинику в Липецке и несколько медучреждений капитально ремонтируем». Игорь Щёголев в свою очередь отметил успешную работу Липецкой области по ряду показателей – строительству, совокупным налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет, инвестициям в основной капитал.В Добровском районе – радостное событие: 12 семей в Добром получили ключи от нового жилья, дома были построены для медиков, аграриев и учителей в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». По условиям программы десять лет новоселы живут в предоставленном жилье по договору социального найма, однако через пять лет его можно выкупить за 10% от стоимости, через десять лет — за 1%. В церемонии вручения ключей приняли участие губернатор Игорь Артамонов и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Губернатор отметил, что в текущем году в регионе построят 70 домов и квартир для специалистов, которые решили устроиться на постоянную работу в сельскую местность, а всего за четыре года участия в программе таких домов будет 143. Также по госпрограмме строится не только жилье, но и необходимая инфраструктура, которая делает жизнь сельчан более комфортной. «В год семьи у нас только одно пожелание: чтобы семьи ваши становились ещё больше, со временем и дома тоже расширялись, становились всё больше. Теперь это в ваших руках. Поздравляю вас», – сказал Игорь Щёголев.Детский сад «Знайка» в Добром – еще один объект, построенный по программе Министерства сельского хозяйства РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В регионе садик является одним из самых современных. Помимо общеобразовательной программы здесь реализуется дополнительная, по художественной направленности – «Волшебные нотки». Кроме того, в «Знайке» практикуется раннее трудовое воспитание и профориентация по освоению навыков ведения сельского хозяйства. В 2024 году открыта медицинская группа дошкольников. В первый год воспитанники изучают строение тела, во второй – знакомятся с врачебными специальностями, в третий год получают навыки оказания первой медицинской помощи. Все навыки, умения и знания ребята получают в легких игровых форматах. Преподаёт педиатр местной поликлиники. Губернатор Игорь Артамонов и полпред Игорь Щеголев побывали на занятиях медицинской группы, посмотрели, как дети ухаживают за овощами в теплице.В Липецке Игорь Щёголев посетил стадион «Янтарь», где заканчивается капитальный ремонт. Спортом на этом стадионе занимаются более 500 воспитанников спортшколы №12. Действуют секции футбола для мальчиков и девочек, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводятся занятия по легкой атлетике. Ремонт стадиона начался в начале лета по поручению областного правительства. А всего в 2024 году по поручению губернатора Игоря Артамонова впервые на капитальный ремонт липецких спортивных школ выделили более 238 миллионов рублей — ремонтируются отделение велоспорта спортивной школы №7, отделение шахмат спортивной школы №4, уже упомянутый стадион «Янтарь», ФОК «Пламя», отделение волейбола спортивной школы №8, также скоро начнется ремонт на стадионе «Металлург», где заменят футбольное поле.Центр молодежной карьеры в Липецке стал первым в России, где занимаются профориентацией и трудоустройством молодежи. Он открылся в марте 2024 года. Региональная инициатива была реализована в рамках нацпроекта «Демография». Игорю Щеголеву представили липецкий опыт популяризации осознанного подхода к выбору профессии и построению карьерной траектории, поддержки инициативной молодежи. В центре помогают определиться с выбором будущей профессии, формировать не только представление, но и навыки, необходимые для будущей работы. Разобраться с вопросом, в какой сфере найти себя, помогают карьерные консультанты, психологи, талантологи. Только с марта по май в 176 мероприятиях приняли участие семь тысяч студентов и школьников, а к концу года гостями Центра молодежной карьеры должны стать 29 тысяч человек.Полпред Игорь Щёголев также оценил модернизированную в Липецке трамвайную линию и проехал на новом трамвае — с бесшумным ходом, обязательным кондиционером и USB-зарядками. Первые новые трамваи вышли на маршрут 20 июня и уже перевезли более 100 тысяч пассажиров. Как пояснил полпреду губернатор Игорь Артамонов, в город поставили уже 46 новых трамваев, для разгрузки автомобильных дорог реконструируют 40,8 километра существующих трамвайных путей, построят новую ветку протяжённостью 5,2 километра.