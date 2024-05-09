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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: горожане всё активнее меняют профессии, каждый четвёртый проклинает взятый в банке кредит

Информационная картина последнего рабочего дня недели.

Лето не отступает

В Липецке станет ещё теплее – 25-28 градусов. День пройдёт без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 9 Мая, 2, 4, 4 корп. 1, 6; Волгоградской, 2а; Гоголя, 39, 41, 60;Жуковского, 9а, 11б, 13а, 15а; Коммунистической, 20, 20а, 22а, 24, 24 вл. 1, 27, 29; Папина, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2 стр. 1, 2 стр. 2; Прокатной, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 19, 17, 15, 1; Союзной, 3, 6; Юных Натуралистов, 14, 14а, 18а, 18б, стр. 18б; на проспекте Мира 38, 40, 42, 44; в переулках Балакирева, 1 и Театральном, 1а.

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В это же время расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Биологической, Гоголя, Громовой, Мирной, Перова, Союзной, Яблочкина, в переулке Потапова.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 отключат электричество на улицах Дзержинского, Невского, Кузнечной, а с 14:00 до 18:00 – 8 Марта, Евгения Адамова, Крайней.

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В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов обесточат улицы Карбышева, Малые Ключи, Неделина, Октябрьскую, Первомайскую, Советскую, Толстого, Фрунзе, а также площади Коммунальную, Победы, проспект Победы и Чаплыгинское шоссе.

Пробки

Пятница-проказница любит шалить и на дорогах, на которых сегодня со второй половины дня будет не пройти и не проехать. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения: подскажут, где самые большие заторы и помогут по возможности их объехать.


Давно ли вы читали книги

В ситуации, когда многие развлекательные мероприятия в регионе отменены, липчанам советуют больше читать. И, конечно, обсуждать прочитанное.В 19:00 в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) состоится встреча завзятых читателей с целью обсуждения и переосмысления повести Фёдора Достоевского «Белые ночи» (16+). Взглянуть на классику по новому весьма любопытно.

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А в 11:00 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) начнётся творческая встреча «Чтение нового поколения: взгляд со стороны» с липецким писателем и драматургом Александром Пономарёвым (16+).

Вход свободный.

Кино

Вечером в ЛОУНЮ приглашают любителей документального кино. В 18:00 начнётся показ фильма липецкого режиссёра Сергея Тихомирова «Притяжение», посвященного истории Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря (12+).

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Вход свободный.

Игротека

Тихо и ненавязчиво, но вместе с тем – азартно приглашает провести вечер и культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь откроется «Игротека» (16+).

Можно научиться играть или проявить наработанные знания и мастерство в настольных играх по выбору. За всем приглядит игромастер Юлия Гаврилина, которая в случае необходимости выступит арбитром или даже расскажет правила и научить играть.

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Вход за донат.

Кредитное горе липчан

25% липчан сожалеют, что брали потребительский кредит в банке, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. 52% считают, что покупка, совершённая в кредит, была оправданной.

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Судя по результатам опроса, за последний год чаще всего липчане брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла, об этом рассказали 17% опрошенных. На втором месте по популярности — кредит на ремонт квартиры или дома - 14%. На третьем — займы на покупку образовательных курсов и смартфонов - по 10%. Также респонденты рассказали, что брали кредит на оплату медицинских услуг (7%), покупку бытовой техники, недвижимости, строительство или отпуск (по 5%). По 4% опрошенных оформляли кредит на покупку одежды и мебели.

Иван Васильевич меняет профессию

За последние непростые годы, начиная с пандемии COVID в 2020 году, каждый четвертый липчанин прошёл через кардинальную смену профессии. При этом 16% довольны новой профессией, 8% недовольны.

Судя по опросу SuperJob, наиболее удачными стали переходы из ИТР — в IT и HR. Кроме того, липчане активнее расставались с профессиями в инженерной и медицинской сферах.

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Квалифицированные рабочие чаще всего меняли отрасли, например, уходили из строительства в промышленность. Машинисты спецтехники и водители осваивали управление принципиально иными транспортными средствами. Врачи и медсестры переквалифицировались в массажистов и переходили в бьюти-индустрию. Учителя переобучались на преподавание других предметов или уходили в продажи. Бухгалтеры становились экономистами, экономисты — бухгалтерами. Юристы переходили в продажи и HR. Продавцы — в курьеры и линейный персонал складских комплексов.

Наиболее активно переквалифицируются горожане 25—34 лет.

Дорогие липчане! У нас и по пятницам ослабевает поток новостей и за ними нужно внимательно следить. За новости в нашем регионе уже почти два десятилетия отвечает GOROD48, который давно заслужил репутацию электронного имени Липецка. Просто заходите на сайт время от времени и крутите ленту. Всё самое главное и интересное вы всегда оперативно найдёте у нас. Ждём вас 24/7 снова и снова.
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Понаберут
6 минут назад
Кредитов на телефоны! У кого-то голова что бы ей есть!
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51 минуту назад
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Да уж
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