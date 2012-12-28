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Общество
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вчера, 18:45
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
16 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц в центре, районах Новолипецка и Тракторного, предупредили в компании.
Машины с водой подъедут по адресам: улица Папина, 1в, проспект Мира, 38, улица Гоголя, 39, улица Коммунистическая, 20. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
16 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться:
- с 08:00 до 18:00 – на улицах Неделина, Первомайской, Октябрьской, Фрунзе, Толстого, Малые ключи, Советской, Карбышева, по проспекту Победы, на площадях Победы, Коммунальной, Театральной, по Чаплыгинскому шоссе;
- с 14:00 до 18:00 – на улицах 8 Марта, Крайней, Адамова.
С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Дзержинского, Невского, Кузнечную.
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