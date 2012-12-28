На двух десятках улиц отключат холодную воду

16 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц в центре, районах Новолипецка и Тракторного, предупредили в компании.



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2 стр. 1, 2 стр. 2 по улице Папина, №№ 3, 6 по улице Союзной, №№ 14, 14а, 18а, 18б, стр. 18б по улице Юных Натуралистов, №№ 38, 40, 42, 44 по проспекту Мира, №№ 2, 4, 6, 4 корп. 1 по улице 9 Мая, №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Прокатной, №№ 39, 41, 60 по улице Гоголя, № 1 в переулке Балакирева, № 1а в переулке Театральном, № 2а по улице Волгоградской, №№ 20, 20а, 22а, 24, 24 вл. 1, 27, 29 по улице Коммунистической, №№ 9а, 11б, 13а, 15а по улице Жуковского, в частном секторе улиц Перова, Биологической, Урожайной, Союзной, Гоголя, Яблочкина, Громовой, по проезду Потапова.Машины с водой подъедут по адресам: улица Папина, 1в, проспект Мира, 38, улица Гоголя, 39, улица Коммунистическая, 20. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться:- с 08:00 до 18:00 – на улицах Неделина, Первомайской, Октябрьской, Фрунзе, Толстого, Малые ключи, Советской, Карбышева, по проспекту Победы, на площадях Победы, Коммунальной, Театральной, по Чаплыгинскому шоссе;- с 14:00 до 18:00 – на улицах 8 Марта, Крайней, Адамова.С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Дзержинского, Невского, Кузнечную.