51-летняя ельчанка перевела на «безопасный счёт» более двух миллионов рублей

Сначала ей предложили продлить договор на использование абонентского номера, а потом — отменить заявки на оформление кредитов.

51-летняя ельчанка перевела мошенникам 2 059 000 рублей. Как сообщает Штаб ОМВД России по Ельцу, женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что необходимо продлить договор на использование абонентского номера.Ельчанка согласилась и сообщила звонившему свои паспортные данные. Затем ей позвонил уже другой мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он ошарашил неприятной новостью: мошенники от её имени оформили заявки на оформление кредитов, и чтобы не потерять деньги, необходимо самой взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».Ельчанка так и сделала: оформила на себя кредитную карту, сняла наличные и перевела 2 059 000 рублей на указанные ей номера счетов.СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».