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Происшествия
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10 минут назад
51-летняя ельчанка перевела на «безопасный счёт» более двух миллионов рублей
Сначала ей предложили продлить договор на использование абонентского номера, а потом — отменить заявки на оформление кредитов.
Ельчанка согласилась и сообщила звонившему свои паспортные данные. Затем ей позвонил уже другой мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Он ошарашил неприятной новостью: мошенники от её имени оформили заявки на оформление кредитов, и чтобы не потерять деньги, необходимо самой взять кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».
Ельчанка так и сделала: оформила на себя кредитную карту, сняла наличные и перевела 2 059 000 рублей на указанные ей номера счетов.
СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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