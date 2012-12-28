34-летнего курьера мошенников из Самарской области будут судить в Задонском районе

87-летняя пенсионерка отдала в руки обвиняемому 100 тысяч рублей, 69-летняя — 200 тысяч рублей.

В Задонском районе передано в суд уголовное дело по обвинению 34-летнего жителя Самарской области в двух эпизодах мошенничества.По версии следствия, в апреле этого года обвиняемый нашёл в мессенджере работу курьера: ему необходимо было приезжать по указанным адресам, забирать деньги и переводить их на счета мошенников, оставляя себе небольшой процент. За участие в криминальной схеме он заработал 32 тысячи рублей.«Жертвами злоумышленника стали две пенсионерки. 87-летняя женщина отдала в руки обвиняемому 100 тысяч рублей: «сотрудники правоохранительных органов» ей сообщили, что по вине ее дочери в ДТП серьезно пострадали люди, и ей срочно требуются деньги. 69-летняя женщина по аналогичной схеме лишилась 200 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Обвиняемого задержали сотрудники ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Задонскому району. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.