Торги на снос сухих деревьев в Липецке снова выиграла воронежская предпринимательница Яна Ганабаева
На подготовку липецких школ и детских садов к новому учебному году направлено около 346 миллионов рублей
Происшествия
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сегодня, 09:34
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65-летний мужчина погиб в горящем доме
Шесть пожаров произошли в Липецкой области за минувшие сутки.
Тем же утром в деревне Трегубово Становлянского округа пожарные потушили поле пшеницы, горевшее на трехстах квадратных метрах. В селе Плеханово Грязинского района днем сгорела надворная постройка, но пожарные отстояли жилой дом.
Вечером в заброшенном здании на улице Коммунистической в Липецке горел мусор, а на улице Московской контейнер с мусором. В селе Урицкое Тербунского района сгорела крыша надворной постройки.
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