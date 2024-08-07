65-летний мужчина погиб в горящем доме

Шесть пожаров произошли в Липецкой области за минувшие сутки.



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Утром шестого марта в селе Новоуглянка Усманского района в горящем доме погиб 65-летний мужчина. Дом сгорел полностью, сообщает пресс-служба ГЦ МЧС по Липецкой области.Тем же утром в деревне Трегубово Становлянского округа пожарные потушили поле пшеницы, горевшее на трехстах квадратных метрах. В селе Плеханово Грязинского района днем сгорела надворная постройка, но пожарные отстояли жилой дом.Вечером в заброшенном здании на улице Коммунистической в Липецке горел мусор, а на улице Московской контейнер с мусором. В селе Урицкое Тербунского района сгорела крыша надворной постройки.