Траты липчан на бытовые услуги выросли на 9,3%

А в целом объем платных услуг вырос за год всего на 1%, сообщает Липецкстат.



49,8 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-июне – в сопоставимых ценах траты выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года на 1%.Традиционно на первом месте остаются услуги ЖКХ – на них пришлось 32% всего объема трат. На бытовые услуги пришлось 15%, телекоммуникационные – 13%, транспортные – 12%, медицинские – 11%, услуги системы образования – 6%.Всего на бытовые услуги липчане потратили за полгода почти 7,5 миллиарда рублей: в сопоставимых ценах объем бытовых услуг увеличился по сравнению с январем-июнем 2023 года на 9,3%. В этой категории 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% – ремонт и строительство жилья и других построек, 13% – парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги, отмечает Липецкстат.