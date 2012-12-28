На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Сегодня в Липецке: потратить маткапиталл на учебники и тетрадки, профессии, в которых платят неоправданно мало
Происшествия
221
сегодня, 16:11
2
За 78,58 грамма пороха в гараже — три года условно
Ельчанина осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у ельчанина в гараже во дворе частного дома нашли 78,58 грамма бездымного пироксилинового пороха заводского изготовления. Соответствующего разрешения на хранение взрывчатых веществ у мужчины не было.
0
0
0
1
2
Комментарии (2)