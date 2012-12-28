За 78,58 грамма пороха в гараже — три года условно

Ельчанина осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Елецкий районный суд приговорил мужчину к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и штрафом в 10 000 рублей за незаконное хранение взрывчатых веществ (по части первой статьи 222.1 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у ельчанина в гараже во дворе частного дома нашли 78,58 грамма бездымного пироксилинового пороха заводского изготовления. Соответствующего разрешения на хранение взрывчатых веществ у мужчины не было.