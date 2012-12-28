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Происшествия
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сегодня, 14:44
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Вымогавший 600 000 рублей 31-летний ельчанин получил три года колонии
Его задержали при передаче 150 000 рублей. Причиной разборок стал земельный участок.
Поводом для вымогательства стал надуманный предлог о незаконном приобретении и использовании 46-летним потерпевшим земельного участка в деревне Большая Александровка, прилегающего к участку, якобы принадлежащему умершему деду обвиняемого. Около пяти лет назад от знакомого его умершего деда мужчине стало известно, что при жизни деду выделяли участок площадью 20 соток. Он наведался в деревню, и ему якобы указали место, где находился этот участок, также он узнал, что землю и соседние участки купил неизвестный ему мужчина и он сейчас он там строит дом. В начале октября 2023 года он позвонил этому мужчине и заявил, что тот присвоил принадлежащую его умершему деду землю. Но потерпевший ответил, что у него имеются все документы на все приобретенные им участки. После этого началась долгая переписка. А потом переговоры закончились угрозами.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, 14 ноября 2023 года 31-летний ельчанин отправил потерпевшему SMS-сообщение с угрозой поджога дома, в котором живёт потерпевший и его семья. А потом в три часа ночи ещё и приехал домой к потерпевшему и поставил в трёх метрах от дома бутылку с бензином, положив сверху на нее зажигалку. После чего ещё и не менее 10 раз выстрелил из охотничьего карабина модели «TG 2».
После такой «материализации» угроз мужчина снова позвонил потерпевшему и потребовал 600 000 рублей. Мужчина испугался за себя и близких и согласился передать часть суммы — 150 000 рублей. В полдень 16 ноября состоялась передача денег, во время которой вымогатель был с поличным задержан полицейскими.
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