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1446
сегодня, 08:38
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На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы

Один из мальчиков едва не утонул.

Ещё 24 июля появилась информация о том, что на Зеленом острове прохожие спасли тонущего пьяного 14-летнего липчанина. Подросток был госпитализирован с места происшествия и позже выписан из больницы с диагнозом «алкогольное отравление».

«Установлено, что в момент происшествия подросток находился в компании друзей, с которыми они отмечали день рождения. Все мальчики не достигли 16-летнего возраста. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). Административные материалы направлены в комиссии по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, а также решения вопроса о постановке подростков на профилактический учёт», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также информация о случившемся направлена в территориальные отделы полиции по месту жительства для проведения дальнейшей профилактической работы.
происшествия на воде
дети
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Комментарии (14)

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Как гость
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Сначала новые
Виталик
40 минут назад
Так надо чтобы этот остров доход приносил, не зря же его покупали....
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Гостья
сегодня, 10:08
На этом пляже только молодёжи гулянки устраивать, подальше от всех, где никого нет. Такие деньги бюджетные вбухивают непонятно на что, а на ремонт или что-то другое их нет.
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интересно
сегодня, 09:56
А на родителей подростков, которые избивают других подростков, ничего не составляли?
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Ссёлки
сегодня, 09:46
Можно сразу на человек 30 выписать,приезжайте вечером к поликлинике.И на родителей девочек и мальчиков,иногда они зарулём и вхлам.
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Пляж нлмк
сегодня, 09:41
На пляже в общественном месте как распивала компания под деревом,так оампивает. Двое молодых полицейских прошли мимо даже замечание не сделали. А вокруг маленькие дети. Да и самих потом пьяных из речки вытаскивать... Вобщем порядка и контроля нет нигде никакого от слова СОВСЕМ.
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алкан с ЛТЗ
сегодня, 09:36
Поколение синеносых подрастает
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Гость
сегодня, 09:23
На родителей подростков, выпивавших на зеленом острове, составили административные протоколы. Вот как надо писать по русски !
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по-русски
сегодня, 09:55
Так непонятно, кто выпивал. Подростки или их родители.
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Липчане
сегодня, 09:13
Лысый остров, лыы-сыый !
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Гостья1
сегодня, 09:09
А кто будет следить за порядком на острове среди реки,отдаленном от жилья? Территория для отдыха-вот и ,,отдыхают,, ..... Там будут проводиться круглогодично мероприятия или только в летнее время? Затраты бюджета большие а какая,, отдача,, будет?
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Пенсионер
сегодня, 09:08
Что у нас за молодёжь пошла??? Ни пить не умеют,ни плавать. Какое у нас будущее?
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будущего нет
19 минут назад
это поколение смартфонистов...
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