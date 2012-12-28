На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
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Происшествия
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сегодня, 08:38
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На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы
Один из мальчиков едва не утонул.
«Установлено, что в момент происшествия подросток находился в компании друзей, с которыми они отмечали день рождения. Все мальчики не достигли 16-летнего возраста. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). Административные материалы направлены в комиссии по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, а также решения вопроса о постановке подростков на профилактический учёт», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также информация о случившемся направлена в территориальные отделы полиции по месту жительства для проведения дальнейшей профилактической работы.
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