На родителей выпивавших на Зелёном острове подростков составлены административные протоколы

Один из мальчиков едва не утонул.

Ещё 24 июля появилась информация о том, что на Зеленом острове прохожие спасли тонущего пьяного 14-летнего липчанина. Подросток был госпитализирован с места происшествия и позже выписан из больницы с диагнозом «алкогольное отравление».«Установлено, что в момент происшествия подросток находился в компании друзей, с которыми они отмечали день рождения. Все мальчики не достигли 16-летнего возраста. В отношении родителей подростков составлены административные протоколы по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних). Административные материалы направлены в комиссии по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, а также решения вопроса о постановке подростков на профилактический учёт», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Также информация о случившемся направлена в территориальные отделы полиции по месту жительства для проведения дальнейшей профилактической работы.