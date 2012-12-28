Сегодня в Липецке: бесплатные занятия спортом, с чего начать рабочий день – кофе, перекур, медитация

Представляем вам самое главное за первый рабочий день недели.

Капало вчера, небольшой дождь прошёл ночью и на этом всё. Сегодня в Липецке уже не ожидают осадков при комфортной температуре 24-26 градусов.

















С 8:00 до 18:00 из-за ремонта сетей станут бесполезными розетки на улицах Ангарской, Игнатьева, Базарной, Детской, Ленинградской, а также в Сырском переулке и на территории Военного городка.









В 17:00 в школе «Эскалада» (пл. Мира, 6) состоится часовое занятие по скалолазанию (12+).









А в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) в 15:00 начнётся заседание клуба любителей шахмат (18+). Рекомендовано для людей старше 55 лет в рамках проекта «Активное долголетие», но могут приходить и все желающие.











В Липецке продолжают устраивать праздники по месту жительства в рамках проекта «Всей семьёй во двор» (0+).

















Даже странно – жизнь налаживается с каждым днём, а люки на дорогах начали исчезать всё чаще. Предположим, что в моду опять вошёл сериал «Реальные пацаны» с первого сезона, где приключения главного героя как раз и начинаются с кражи металлических люков.









Выяснилось, что самым популярным ритуалом начала рабочего дня для россиян является чашечка кофе - 28% опрошенных. С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый. 7% первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый сначала читает новости. Еще 5% просматривают сообщения в рабочих чатах.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ расстанутся с комфортом жители улиц Водопьянова, 15, 17, 17а, 19; Меркулова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10б, 12/1, 12/2; Юношеской, 18а, 18б, 20а, 39б, 43; 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а.В промежутке с 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт улицы Бабушкина, Бардина, Богатырской, Водной, Д. Бедного, К.Булавина, Кочеткова, Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, Центральной, площади Заводской, переулков Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетного, Тёплого.После относительного затишья на выходных в понедельник на дороги Липецка вернутся автомобили – все разом, а потому пробок не избежать. Оперативно узнавать о ситуации на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С их помощью вы иногда сможете построить альтернативный и быстрый маршрут.В преддверие скорого Дня физкультурника в Липецке спортивные площадки города ждут липчан на бесплатные занятия. Так, ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) открыт для самостоятельных занятий и подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО с 7:00 до 21:00В 9:00 на стадионах «Пламя» и «Металлург» (ул. Первомайская. 59) пройдут занятия по скандинавской ходьбеВ 10:00 в парке Победы – йога для начинающихВ 17:00 в тренажёрном зале (ул. Стаханова, 1) – занятия по пауэрлифтингуПроводит один из лучших тренеров Липецкой области Шараф Маликов.В 18:30 на цокольном этаже школы №42 (ул. Стаханова. 15) – занятие на беговеле. Проведёт Елена Королёва из спортивнойшколы №7.Сегодня радостные музыканты и ведущие пожалуют во двор на улице Депутатской, 80. Будет громки, музыкально и интересно. Ребятишкам приготовиться к конкурсам.Сходить сегодня можно и на выставку – в библиотеку им. П. Бартенева (ул. Ленина, 31а), где выставлены работы члена Союза художников России Нели Бурлей (12+).Выставка называется «На земле и на асфальте» и состоит в основном из пейзажей. Ниже картина автора «Ильин день» - так она увидела этот праздник.Выставка работает до 31 августа в будние дни с 9.00 - 19.00, в воскресенье с 9.00 до 18.00.Только в конце июля спасатели ГО и ЧС Липецка вытащили из открытых канализационных люков провалившихся туда двух собак, кота и летучую мышь. А сколько было испорчено автомобилей!Об открытых люках липчан просят сообщать по телефону (4742) 23-60-48 и обещают принять меры.SuperJob провёл исследование, опросив 1 600 офисных работников по всей стране.Начало рабочего дня с планерки является привычным делом для 4% опрошенных. Еще 4% считают стартом рабочего дня момент, когда они переобувают уличную обувь. Также 4% начинают свой день с осмотра рабочего места и оборудования.3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации. Также 3% — с изучения отчетов коллег за предыдущий день. 2% опрошенных, придя на работу, первым делом проветривают кабинет. Для 2% рабочий день или неделя удобнее начинать с перекура.