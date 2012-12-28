Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пламя на крыше ТЦ «Европа» пожарным удалось затушить
Происшествия
В Липецке горит ТРЦ «Европа» на Стаханова
Происшествия
В правительстве Липецкой области взрыв дома назвали фейком
Происшествия
Опасные закрутки: пять липчанок попали в больницу из-за консервирования
Здоровье
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»
Происшествия
Роман Ченцов: «На Студеновском мосту асфальт в зиму мы укладывать не будем»
Общество
Без аритмии. В Липецке выписали первых пациентов, прооперированных по новой для региона технологии
Здоровье
«Это самая большая фобия в моей жизни! Вообще больше окна не открою!»
Общество
Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ
Происшествия
Из-за пожара в ТЦ «Европа» жители трех микрорайонов остались без света
Общество
Читать все
Все как мы любим: не знаем, где что лежит и кому что принадлежит
Общество
На проспекте Победы автобус 27-го маршрута таранил «Фольксваген» и «Ладу»
Происшествия
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в ТЦ «Европа»
Происшествия
Пострадавшая у «Европы» подвернула ногу, а пожар мог возникнуть из-за кровельных работ
Происшествия
Энергетики «Липецкэнерго» оперативно восстановили электроснабжение части потребителей города Липецка
Общество
Предложение взятки полицейскому обошлось в 550 000 рублей
Происшествия
На Соборной площади выстроилась огромная очередь
Общество
Ельчанин отсудил 100 000 рублей за придавленный палец
Происшествия
Тракторист получил три года колонии-поселения за гибель водителя легковушки
Происшествия
Статистика: бензин в Липецкой области снова дорожает, цена на АИ-98 подскочила сразу на 1,4%
Общество
Читать все
Общество
918
49 минут назад
2

На Соборной площади выстроилась огромная очередь

Липчане стоят в Христорождественский собор, куда привезли Казанскую икону Божией Матери.

Липчане стоят в очереди к православной святыни – чудотворной Казанской иконе Божией Матери. Она будет находиться в Христорождественском кафедральном соборе до 19:00.

1F93CBAF-4842-4296-A680-9E52132DFA5C.jpeg

p6eroluvw3lyf92d8oetw0b1cf6ji36a.webp

Как ранее сообщила пресс-служба Липецкой митрополии, икона путешествует по стране с 6 мая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыня посетит десятки городов России, поклониться ей смогут сотни тысяч верующих. По всей стране будут организованы молебны и крестные ходы с чудотворным образом.

Московский список Казанской иконы Божией Матери был написан примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Считается, что эта икона осенью 1612 года помогла освободить Москву от захватчиков.

После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Победа в Отечественной войне 1812 года и взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы. 

Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретён только 105 лет. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года.

Фото - скриншот с camera.lipetsk.ru и mitropolia-lip.ru

религия
православие
2
0
0
7
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да вж
5 минут назад
Вчера в 16 часов народу не было, уже помле 17 очередь была. А сегодня не до 19, а до 20:00.
Ответить
Александр
23 минуты назад
В моей семье Казанской иконе Божией Матери было отведено место.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru