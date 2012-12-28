На Соборной площади выстроилась огромная очередь

Липчане стоят в Христорождественский собор, куда привезли Казанскую икону Божией Матери.





Фото - скриншот с camera.lipetsk.ru и mitropolia-lip.ru

Во времена революционной смуты в 1918 году московский список был украден из Казанского собора и чудесным образом обретён только 105 лет. Возвращение святыни в Казанский собор на Красной площади состоялось 4 ноября 2023 года.

Липчане стоят в очереди к православной святыни – чудотворной Казанской иконе Божией Матери. Она будет находиться в Христорождественском кафедральном соборе до 19:00.Как ранее сообщила пресс-служба Липецкой митрополии, икона путешествует по стране с 6 мая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святыня посетит десятки городов России, поклониться ей смогут сотни тысяч верующих. По всей стране будут организованы молебны и крестные ходы с чудотворным образом.Московский список Казанской иконы Божией Матери был написан примерно к 1580 году. В годы Смутного времени Казанская икона стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Считается, что эта икона осенью 1612 года помогла освободить Москву от захватчиков.После освобождения столицы Дмитрий Пожарский поставил икону в своей приходской Введенской церкви на Лубянке, а затем образ перенесли в специально возведённый Казанский собор. В 1812 году французские оккупанты сняли драгоценный оклад, но сам образ удалось спасти. Победа в Отечественной войне 1812 года и взятие Парижа в 1814 году также связаны с молитвами перед московским списком Казанской иконы.