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сегодня, 09:50

На катающегося на незарегистрированном гидроцикле мужчину составили протокол

А ещё в ходе рейда спасли рыбака, который пытался доплыть до берега на поврежденной и спущенной резиновой лодке.

В Липецком и Грязинском районах прошёл совместный рейд Охотнадзора, ГИМС и ОМОН. Рейд проходил в акватории реки Воронеж у сел Троицкое, Пады, Крутогорье, Карамышево.

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«В результате выявлены административные правонарушения, допущенные судоводителями, в том числе эксплуатация незарегистрированного гидроцикла. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Также оказана помощь рыбаку, который пытался доплыть до берега на поврежденной и спущенной резиновой лодке», — сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Фото - vk.com/ohotnadzor48
происшествия на воде
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