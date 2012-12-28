На катающегося на незарегистрированном гидроцикле мужчину составили протокол

А ещё в ходе рейда спасли рыбака, который пытался доплыть до берега на поврежденной и спущенной резиновой лодке.

В Липецком и Грязинском районах прошёл совместный рейд Охотнадзора, ГИМС и ОМОН. Рейд проходил в акватории реки Воронеж у сел Троицкое, Пады, Крутогорье, Карамышево.«В результате выявлены административные правонарушения, допущенные судоводителями, в том числе эксплуатация незарегистрированного гидроцикла. Все нарушители привлечены к административной ответственности. Также оказана помощь рыбаку, который пытался доплыть до берега на поврежденной и спущенной резиновой лодке», — сообщает Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.