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Происшествия
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25 минут назад
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25-летняя квартиросъёмщица украла у хозяйки ювелирные украшения на 59 900 рублей
Женщина получила два года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства.
Женщина снимала у 56-летней липчанки две комнаты в трёхкомнатной квартире и решила обчистить третью комнату, закрытую на замок. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с 3 февраля по 3 марта этого года она сделала дубликат ключа, открыла замок и незаконно проникла в третью жилую комнату квартиры, в которой хранились личные вещи хозяйки.
Из стоявшей в тумбочке шкатулки молодая женщина похитила ювелирные украшения на общую сумму 59 900 рублей. После этого она съехала со съёмной квартиры: вернулась в Орловскую область и продала похищенное неизвестному мужчине за 10 тысяч рублей.
В результате по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ за кражу женщину приговорили к 2 годам лишения свободы, но это наказание заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства и с отбыванием наказания в исправительном центре.
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