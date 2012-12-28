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25-летняя квартиросъёмщица украла у хозяйки ювелирные украшения на 59 900 рублей
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25 минут назад
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25-летняя квартиросъёмщица украла у хозяйки ювелирные украшения на 59 900 рублей

Женщина получила два года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства.

Октябрьский районный суд вынес приговор 25-летней жительнице Орловской области за кражу с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба потерпевшей.

Женщина снимала у 56-летней липчанки две комнаты в трёхкомнатной квартире и решила обчистить третью комнату, закрытую на замок. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в период с 3 февраля по 3 марта этого года она сделала дубликат ключа, открыла замок и незаконно проникла в третью жилую комнату квартиры, в которой хранились личные вещи хозяйки.

Из стоявшей в тумбочке шкатулки молодая женщина похитила ювелирные украшения на общую сумму 59 900 рублей. После этого она съехала со съёмной квартиры: вернулась в Орловскую область и продала похищенное неизвестному мужчине за 10 тысяч рублей.

В результате по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ за кражу женщину приговорили к 2 годам лишения свободы, но это наказание заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства и с отбыванием наказания в исправительном центре.
кража
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
опер
6 минут назад
Наука .не нужно прощелыгам сдавать жилье. одни жулики кругом и мошенники. которые хотят поиметь за чужой счет
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