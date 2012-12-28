473 снятых с людей клеща были заражены.

По состоянию на 25 июля от укусов клещей в Липецкой области пострадали 2883 человека, из них 1322 ребенка (45,8%).Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2695 клещей, из них 353 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,1%), 114 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.В 15% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,5% – на территории садоводческих товариществ, в 64,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.