35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Суду присяжных показали видеозапись нападения с заточкой на сотрудника липецкой колонии
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
21-летняя сотрудница салона связи «слила» детализацию телефонных переговоров 38-летней женщины
Точки по продаже табачной и никотинсодержащей продукции и устройств для их потребления оштрафованы на 200 тысяч рублей
Здоровье
51
сегодня, 10:40
От укусов клещей в Липецкой области пострадали 2883 человека
473 снятых с людей клеща были заражены.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2695 клещей, из них 353 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,1%), 114 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.
В 15% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,5% – на территории садоводческих товариществ, в 64,5% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.
0
0
0
0
0
Комментарии