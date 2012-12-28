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сегодня, 15:52
8

По улице Коммунистической течёт коммунальный ручей

На сетях водоснабжения в районе дома №18 по улице Коммунистической произошла утечка.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Коммунистической, которые сообщили, что в районе дома №18 течёт коммунальный ручей.

«ЛТЗ. Течёт уже месяц. Постоянно вызываем аварийку, реакции ноль»,— говорилось в обращении.

— На сетях водоснабжения в районе дома №18 по улице Коммунистической произошла утечка. Специалисты «РВК-Липецк» обследовали ее и внесли в план работ. Сроки устранения утечка будут определены с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «РВК-Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Ольга
9 минут назад
На улице Ушинского, 9/2 прямо перед магазином "Пятёрочка " несколько месяцев из огромного провала на парковке течёт вода. Звонила в ЕДС. До сих пор никто не отреагировал.
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123
33 минуты назад
Течет ручей .бежит ручей . как в и\той песенке
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Включаю
сегодня, 16:18
Пусть течёт. Хорошо-то как!
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?
сегодня, 16:14
Как на 24 м-не. Течет ручей, бежит ручей и он как всегда ничей.
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Рамин
сегодня, 16:11
На Бородинской улице, уже 5 месяцев течет из канализации, много раз писали, звонили в Рвк, а вода все равно течет. Ни кто ни какие меры не принимает.
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Анна
сегодня, 16:06
Не первый "ручей" на ЛТЗ. Неоднократно лично сообщала об таких "ручейках", реакции действительно никакой по месяцу и более. Зато когда просили заполнить пруд на 3-м участке (два дня скачивали), водоканал отмахнулся: -А кто за это платить будет...комментарии излишни.
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Алла
сегодня, 16:02
Дороги в кой-то веке сделали! теперь пора рыть!
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Не только
сегодня, 15:58
В низине на дороге у рынка 9 мкрн тоже течет уже месяц
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