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Общество
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сегодня, 15:52
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По улице Коммунистической течёт коммунальный ручей
На сетях водоснабжения в районе дома №18 по улице Коммунистической произошла утечка.
«ЛТЗ. Течёт уже месяц. Постоянно вызываем аварийку, реакции ноль»,— говорилось в обращении.
— На сетях водоснабжения в районе дома №18 по улице Коммунистической произошла утечка. Специалисты «РВК-Липецк» обследовали ее и внесли в план работ. Сроки устранения утечка будут определены с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «РВК-Липецк».
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