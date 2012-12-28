По улице Коммунистической течёт коммунальный ручей

На сетях водоснабжения в районе дома №18 по улице Коммунистической произошла утечка.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Коммунистической, которые сообщили, что в районе дома №18 течёт коммунальный ручей.«ЛТЗ. Течёт уже месяц. Постоянно вызываем аварийку, реакции ноль»,— говорилось в обращении.— На сетях водоснабжения в районе дома №18 по улице Коммунистической произошла утечка. Специалисты «РВК-Липецк» обследовали ее и внесли в план работ. Сроки устранения утечка будут определены с учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов РВК-Липецк и региональных СМИ, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «РВК-Липецк».