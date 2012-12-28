В Ельце после столкновения с иномаркой перевернулась «Лада»

ДТП произошло на пересечении улиц Коммунаров и Октябрьской.

Сегодня в Ельце на пересечении улиц Коммунаров и Октябрьской столкнулись две легковушки: «Датсун» и «Лада». От удара «Лада» перевернулась.Информация о пострадавших уточняется.