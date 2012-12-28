Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Происшествия
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31 минуту назад
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В Ельце после столкновения с иномаркой перевернулась «Лада»
ДТП произошло на пересечении улиц Коммунаров и Октябрьской.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото - vk.com/eletstv
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