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сегодня, 10:56
Девочка-инвалид потерялась в лесу под Петербургом и погибла
Как оказалось, 42-летняя петербурженка вместе с дочерью-инвалидом пошли в лес собирать ягоды, а у озера Лампушка мать потеряла из вида ребенка. На поиски ребенка выдвинулись наряды специализированного полка полиции, кинолог, волонтеры «ЛизаАлерт» и «Отклик». В 20:10 в лесополосе в четырех километрах от деревни Раздолье был обнаружен труп девочки без внешних признаков насильственной смерти.
У девочки были проблемы с координацией движений, она не разговаривала. К настоящему времени, по информации поискового отряда "Лиза Алерт", девочку нашли мертвой. Обстоятельства гибели устанавливаются.
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