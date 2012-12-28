470 снятых с липчан клещей были инфицированы возбудителями опасных заболеваний

Клещи в Липецкой области покусали уже 2860 человек.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 2860 человек, из них 1311 детей (45,8%).Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2665 клещей, из них 351 клещ был инфицирован возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,2%), 113 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,2%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.В 15,2% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,5% – на территории садоводческих товариществ, в 64,3% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.