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10 минут назад

В жилете у 39-летнего липчанина нашли 1,29 грамма наркотической смеси

По данным следствия, наркотики он забрал из технической ниши забора.

Липчанина будут судить по обвинению в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

По данным следствия, 5 мая этого года 39-летний страдающий зависимостью от опиатов и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина через мессенджер заказал себе наркотики и приехал их забирать к дому №18 по Бульвару Шубина.

Свёрток с 1,29 грамма наркотической смеси с производным N-метилэфедрона он забрал из технической ниши забора и положил в карман жилета. Но сразу после этого мужчина был задержан полицейскими и доставлен в отдел. Там при обыске у него обнаружили наркотики.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция этой статьи — от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
наркотики
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