В Липецке задержан двадцатилетний закладчик наркотиков

Молодой человек задержан во время изъятия из тайника крупной партии наркотиков

– В Липецке по подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков задержан 20-летний местный житель. Его задержали вблизи лесного массива, сразу после извлечения им из тайника свертка с запрещенным веществом. Как установлено в ходе исследования, в свертке находился синтетический наркотик массой около 38 граммов. Партия предназначалась для дальнейшего сбыта на территории региона путем распространения закладок. Информацию о криминальном заработке молодой человек нашел в сети Интернет. В мессенджере от куратора он получил инструкцию по распространению наркотиков, а также координаты тайника. В отношении липчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.Липчанину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.