Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
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10 минут назад
В Липецке задержан двадцатилетний закладчик наркотиков
Молодой человек задержан во время изъятия из тайника крупной партии наркотиков
Липчанину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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