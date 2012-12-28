Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей

Рассказываем всё самое главное про наступивший день.

Воздух в Липецке раскалится до 32-34 градусов. И никаких осадков!









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Ворошилова, 3; Гастелло, 1а; Металлургов, 1а, 1б, 1г, 6, 7, 9, 9а; Осипенко, 20; Папина, 1а, 1б; Первомайской, 4 Юных Натуралистов, 14; а также в частном секторе на улицах Биологической, Мирной, Перова, Союзной, Урожайной.











С 14:00 до 18:00 отключат свет на улицах Крупской, Невского, Парковой, проспекте 60-летия СССР, бульваре П. Шубина.











Попасть в пробку на жаре – особенно неприятно, а может быть и даже опасно для здоровья. Поэтому сегодня как никогда актуальны «Яндекс-карты» и аналогичные приложения, который при правильном использовании могут сократить время в пути.







У липчан есть возможность вновь отправиться на экскурсию по родному городу. В 17:00 возле художественного музея имени В.С. Сорокина будет ждать экскурсовод, который проведёт желавших по центральной и самой известной улице города. Экскурсия так и будет называться «История улицы Ленина» (12+).











Музыка, веселые ведущие и хорошее настроение гарантированы (0+).











Липецкий Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) приглашает в 19:00 на концерт «Лето, дудки, русский рок» (12+).













Оскароносное кино





В ролях: Хамфри Богарт, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд





Сегодня липчане могут услышать лекцию с таким названием (18+). Прочитают ей в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).



















Вход – от 100 рублей.

Поиграть в ЧГК сегодня можно в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) в 16:00.Приглашают целые семьи знатоков (12+), а темой игры станет литература.





Чуть раньше – в 10:00 в Центральной детской библиотеке им. М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) расскажут о детских писателях Липецкого края (6+). Кстати, их немало и среди них есть весьма достойные. Хотите узнать больше – приходите в библиотеку.











В Липецке самую большую зарплату предлагают инженеру-геологу, признались в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Компания предлагает специалисту оклад в 120 тысяч рублей и премии – на круг выйдет около 200 тысяч в месяц.







На 2-м месте – вакансия мастера деревообрабатывающего цеха с зарплатой до 150 тысяч рублей. Далее следует печатник флексографической печати с зарплатой от 100 тысяч рублей. Работодатель предлагает ДМС, повышение квалификации и спецодежду.















В июле в топе наиболее интересных зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих. В Астрахани, Владивостоке, Томске, Хабаровске, Пензе, Липецке в топе зарплатных предложений июля — врачи. В Саратове среди лучших по оплате — вакансия главного бухгалтера, в Ульяновске — коммерческого директора, в Рязани — главного инженера проекта, в Хабаровске — заместителя директора филиала, в Тюмени — начальника лаборатории неразрушающего контроля.





В промежутке с 8:00 до 18:00 на срок до 3-х часов возникнут перебои с электричеством на улицах 15-й микрорайон, Бабушкина, Бардина, Богатырской, Водной, Водопьянова, Городовикова, Д.Бедного, Катукова, Кочеткова, Кривенкова, Ладыгина, Медицинской, Минской, папмина, Рябиновой, Студенческий городок, Ударников, Фридриха Энгельса, на площади Заводской, Воронежском шоссе, в переулках Войнич и Ермака.Праздники в честь Дня города по месту жительства сегодня пройдут: в 17:00 на улицах Ибаррури, 5 и Политехнической, 9а; в 18:00 – возде ФОК села Ссёлки 9ул. Сокольская, 6а); в 19:00 – на улице Осканова, 4.Выступит липецкий духовой оркестр, а солистами выступят певцы липецкого камерного хора, Маргарита Петрухина, Тимур Степанов и группа «Stuff». Прозвучат современные хиты и каверы известных песен.Вечером можно будет и посмотреть хороший фильм, а затем тут же его и обсудить с другими зрителями. Такую возможность предоставляет галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1). В 18:00 на заседании киноклуба планируется просмотр и обсуждение фильма «Касабланка». США, 1942 г. Мелодрама. Режиссёр Майкл КёртицВ 1944 году картина взяла три Оскара – за лучший фильм, лучшую режиссёрскую работу и лучший сценарий. История оставившего родину американцы Рика Блейна, владельца игорного клуба в Касабланке, который встречается с покинувшей его несколько лет назад возлюбленной Ильзой, приехавшев в город вместе со своим мужем — борцом антифашистского сопротивления Виктором Лазло. По их следу идут немцы, и Ильза пытается упросить Рика отдать принадлежащие ему важные документы, которые позволят Виктору бежать из Касабланки и продолжить борьбу.Педагог Ольга Митрошина развеет многие страхи и сомнения родителей, приведёт в порядок мысли и самооценку. Ведь задача всех мам и пап – стать лучшими родителями в мире. И она вполне достижима!В рейтинг также вошли вакансии менеджера по логистике с зарплатой от 100 тысяч рублей и торговый представитель с зарплатой от 80 тысяч рублей.