25-летний липчанин попался с 16,65 грамма наркотических смесей

Дело передано в суд.

25-летнего липчанина будут судить по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), организованной группой, в крупном размере (по части 3 статьи 30, пунктами «а, г» части четвёртой статьи 228.1 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, безработный 25-летний мужчина вступил в преступный сговор в мессенджере «Телеграм» и согласился на роль «закладчика».По полученным в приложении указаниям куратора 28 марта он прибыл на участок в 350 метрах от дома № 60 по улице Фурманова, где под камнем подобрал сверток с 16,65 грамма наркотических смесей, содержащих в своем составе в том числе мефедрон. Свёрток он положил в карман своей куртки, но вскоре был задержан полицейскими.