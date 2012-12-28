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Происшествия
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7 минут назад
25-летний липчанин попался с 16,65 грамма наркотических смесей
Дело передано в суд.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по данным следствия, безработный 25-летний мужчина вступил в преступный сговор в мессенджере «Телеграм» и согласился на роль «закладчика».
По полученным в приложении указаниям куратора 28 марта он прибыл на участок в 350 метрах от дома № 60 по улице Фурманова, где под камнем подобрал сверток с 16,65 грамма наркотических смесей, содержащих в своем составе в том числе мефедрон. Свёрток он положил в карман своей куртки, но вскоре был задержан полицейскими.
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