Происшествия
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33 минуты назад
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На площади Мира раздели мужчину: грабитель отправился в колонию на 2,5 года
С мужчины сняли демисезонную куртку, в кармане которой был сотовый телефон марки «Филипс» и льготная транспортная карта.
Грабёж был совершён 1 октября прошлого года около 20:40 во дворе дома №4Г на площади Мира.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, осужденный раздел ранее неизвестного ему мужчину, сняв с него демисезонную куртку, в кармане которой был сотовый телефон марки «Филипс» и льготная транспортная карта. Также он поднял с земли принадлежащую потерпевшему серую кепку, после чего скрылся. А на следующий день грабитель даже не постеснялся воспользоваться похищенной им транспортной картой, оплатив ею проезд. В результате потерпевшему был причинен ущерб в 4 853 рубля.
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