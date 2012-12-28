На площади Мира раздели мужчину: грабитель отправился в колонию на 2,5 года

С мужчины сняли демисезонную куртку, в кармане которой был сотовый телефон марки «Филипс» и льготная транспортная карта.

Левобережный районный суд Липецка приговорил ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчину за грабёж к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом приговор вынесли по совокупности с другими ранее совершёнными преступлениями.Грабёж был совершён 1 октября прошлого года около 20:40 во дворе дома №4Г на площади Мира.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, осужденный раздел ранее неизвестного ему мужчину, сняв с него демисезонную куртку, в кармане которой был сотовый телефон марки «Филипс» и льготная транспортная карта. Также он поднял с земли принадлежащую потерпевшему серую кепку, после чего скрылся. А на следующий день грабитель даже не постеснялся воспользоваться похищенной им транспортной картой, оплатив ею проезд. В результате потерпевшему был причинен ущерб в 4 853 рубля.