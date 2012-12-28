Доступная среда в липецком подъезде появилась после вмешательства уполномоченного по правам ребёнка

К Юрию Тарану обратилась мать ребёнка, который из-за заболевания сел в инвалидное кресло.



13-летний мальчик оказался в инвалидном кресле 4 года назад. Воспитывает его одна женщина-вдова. Обычный пандус проблему не решал: для подъёма и спуска коляски с подростком нужна физическая сила. А заболевание мальчика требует регулярного получения инъекций в условиях медучреждения.









«Ко мне обратилась мама ребёнка, который из-за заболевания сел в инвалидное кресло. Отсутствие доступной среды сделало практически невозможным посещение медицинских, реабилитационных процедур, дополнительных занятий. Во взаимодействии с прокуратурой, администрацией города Липецка электрическая подъемная платформа, наконец, установлена в подъезде!. Прошу от ответственных лиц только одного — не ждать предписаний, писем, жалоб… Понимаю, что много других забот, но убежден: доступная среда должна быть в приоритете! И это не просто пандусы, это наше с вами отношение к людям с инвалидностью и защите их прав», — рассказал в своём Телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран. «Ко мне обратилась мама ребёнка, который из-за заболевания сел в инвалидное кресло. Отсутствие доступной среды сделало практически невозможным посещение медицинских, реабилитационных процедур, дополнительных занятий. Во взаимодействии с прокуратурой, администрацией города Липецка электрическая подъемная платформа, наконец, установлена в подъезде!. Прошу от ответственных лиц только одного — не ждать предписаний, писем, жалоб… Понимаю, что много других забот, но убежден: доступная среда должна быть в приоритете! И это не просто пандусы, это наше с вами отношение к людям с инвалидностью и защите их прав», — рассказал в своём Телеграм-канале уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.

В Липецке после вмешательства регионального уполномоченного по правам ребёнка и прокуратуры в подъезде многоквартирного дома наконец-то появилась доступная среда.