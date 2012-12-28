Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
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11 минут назад
Липецкие мажоретки покоряют Беларусь
Победительницам конкурса от 52 до 71 года.
Липчанки, которым от 52-х до 71-го года, соперничали с коллективами из Калининграда, Смоленска и Беларуси в номинации «грандсеньорки». На конкурс они привезли два танца: «В стиле джаз» и «Рок-н-ролл»
— Решили попробовать силы в новом направлении. Встретились с новыми людьми. Получили незабываемые эмоции, — поделилась впечатлениями руководитель коллектива Елена Шмакова, —Нас очень тепло приняли. Все очень понравилось.
В качестве приза липчанки получили диплом, кубок и сувениры.
Конкурс мажореток в Витебске проходит раз в два года, а в 2025 году состоится танцевальный конкурс. Группа «Синьоры» собирается снова приехать в Беларусь и повторить свой успех.
Кстати, липчане могут увидеть группу «Синьоры» 20 июля на одном из концертов, посвященных Дню города.
Фото из личного архива Елены Шмаковой
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