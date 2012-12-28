Липецкие мажоретки покоряют Беларусь

Победительницам конкурса от 52 до 71 года.

Группа «Синьоры» липецкого танцевального клуба «Тропикана» стала лауреатом первой степени в номинации «Показ на подиуме мажарет-шоу» VI Международного конкурса барабанщиц и мажореток. Он проходит в рамках XXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.Липчанки, которым от 52-х до 71-го года, соперничали с коллективами из Калининграда, Смоленска и Беларуси в номинации «грандсеньорки». На конкурс они привезли два танца: «В стиле джаз» и «Рок-н-ролл»— Решили попробовать силы в новом направлении. Встретились с новыми людьми. Получили незабываемые эмоции, — поделилась впечатлениями руководитель коллектива Елена Шмакова, —Нас очень тепло приняли. Все очень понравилось.В качестве приза липчанки получили диплом, кубок и сувениры.Конкурс мажореток в Витебске проходит раз в два года, а в 2025 году состоится танцевальный конкурс. Группа «Синьоры» собирается снова приехать в Беларусь и повторить свой успех.Кстати, липчане могут увидеть группу «Синьоры» 20 июля на одном из концертов, посвященных Дню города.