53-летний липчанин перевел мошенникам через банкомат 1,1 миллиона рублей

Мужчине звонили из «пенсионного фонда», «Госуслуг», и «МВД».

11 июля в полицию обратился 53-летний липчанин, которому позвонили из «пенсионного фонда», «Госуслуг» и «МВД». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате собеседники убедили липчанина под предлогом предотвращения хищения его денег самому перевести мошенникам через банкомат 1 миллион 108 тысяч рублей.21-летний липчанин под предлогом продажи автомагнитолы лишился 152 тысяч 404 рублей. Мошенники специально переадресовали общение с сайта объявлений в мессенджер. Деньги потерпевший перевёл через мобильное приложение.51-летняя женщина с 27 июня по 11 июля общалась с неизвестными в мессенджере и в результате перевела на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей. Деньги женщина отправляла мошенникам через несколько банкоматов в Липецке.В Ельце 29-летняя женщина 3 июля откликнулась на предложение в мессенджере о дополнительном заработке, и в результате у неё похитили 345 тысяч 179 рублей. Эти средства ельчанка зачислила на некий «личный кабинет».В Лебедяни 65-летняя женщина лишилась 11 тысяч 500 рублей под предлогом покупки бензобака.А 61-летний мужчина с середины июня по 11 июля пытался заработать на инвестициях, а когда попытался вывести деньги, понял, что мошенники обманули его на миллион рублей.