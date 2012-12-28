Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Происшествия
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19 минут назад
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53-летний липчанин перевел мошенникам через банкомат 1,1 миллиона рублей
Мужчине звонили из «пенсионного фонда», «Госуслуг», и «МВД».
21-летний липчанин под предлогом продажи автомагнитолы лишился 152 тысяч 404 рублей. Мошенники специально переадресовали общение с сайта объявлений в мессенджер. Деньги потерпевший перевёл через мобильное приложение.
51-летняя женщина с 27 июня по 11 июля общалась с неизвестными в мессенджере и в результате перевела на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей. Деньги женщина отправляла мошенникам через несколько банкоматов в Липецке.
В Ельце 29-летняя женщина 3 июля откликнулась на предложение в мессенджере о дополнительном заработке, и в результате у неё похитили 345 тысяч 179 рублей. Эти средства ельчанка зачислила на некий «личный кабинет».
В Лебедяни 65-летняя женщина лишилась 11 тысяч 500 рублей под предлогом покупки бензобака.
А 61-летний мужчина с середины июня по 11 июля пытался заработать на инвестициях, а когда попытался вывести деньги, понял, что мошенники обманули его на миллион рублей.
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