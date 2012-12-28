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19 минут назад
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53-летний липчанин перевел мошенникам через банкомат 1,1 миллиона рублей

Мужчине звонили из «пенсионного фонда», «Госуслуг», и «МВД».

11 июля в полицию обратился 53-летний липчанин, которому позвонили из «пенсионного фонда», «Госуслуг» и «МВД». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате собеседники убедили липчанина под предлогом предотвращения хищения его денег самому перевести мошенникам через банкомат 1 миллион 108 тысяч рублей.

21-летний липчанин под предлогом продажи автомагнитолы лишился 152 тысяч 404 рублей. Мошенники специально переадресовали общение с сайта объявлений в мессенджер. Деньги потерпевший перевёл через мобильное приложение.

51-летняя женщина с 27 июня по 11 июля общалась с неизвестными в мессенджере и в результате перевела на «безопасный счёт» 1,1 миллиона рублей. Деньги женщина отправляла мошенникам через несколько банкоматов в Липецке.

В Ельце 29-летняя женщина 3 июля откликнулась на предложение в мессенджере о дополнительном заработке, и в результате у неё похитили 345 тысяч 179 рублей. Эти средства ельчанка зачислила на некий «личный кабинет».

В Лебедяни 65-летняя женщина лишилась 11 тысяч 500 рублей под предлогом покупки бензобака.

А 61-летний мужчина с середины июня по 11 июля пытался заработать на инвестициях, а когда попытался вывести деньги, понял, что мошенники обманули его на миллион рублей.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Звонки
4 минуты назад
Якобы от сотового оператора, договор мол заканчивается завтра. Говорю почему не по хохлятскому разговаривает, он и заговорил... Когда с этим бардаком разберутся?
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Читатель
5 минут назад
А 61-летний мужчина с середины июня по 11 июля пытался заработать на инвестициях, а когда попытался вывести деньги, понял, что мошенники обманули его на миллион рублей Ну не вышло..
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zzloyzz
5 минут назад
Процент грамотных и неграмотных остается постоянным, только в наше время неграмотные умеют читать, пользоваться банкоматами и приложениями.
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123
8 минут назад
Мне 50, скоро начнут звонить мошенники из пенсионного фонда. А вот миллиона не нажил. Пошёл за кредитом, банк предложил только 90 тыс. И вот что делать?? Может пойти поработать?))))
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