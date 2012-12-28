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832
сегодня, 12:05
9

Почему в новых трамваях не работают кондиционеры?

Все новые вагоны должны быть с кондиционерами.

На улице жара и тема кондиционеров в общественном транспорте — одна из самых актуальных. Кто бы мог подумать, что проблемы появятся в новеньких трамваях: горожане жалуются на неработающие в них кондиционеры.

В мэрии подтвердили, что в некоторых вагонах выявлена неисправность системы кондиционирования. Так как трамваи находятся на гарантийном обслуживании, то все исправили по гарантии.

— Все трамваи, выходящие на линии, теперь имеют исправные кондиционеры, — заверили нас в департаменте транспорта и принесли извинения липчанам за доставленные неудобства, а также пообещали контролировать работоспособность салонных кондиционеров. В случае, если кондиционер в каком-нибудь из вагонов выйдет из строя, трамвай снимут с линии и заменят его на вагон с исправной системой кондиционирования.

Отметим, что неработающий кондиционер в автобусе или его отсутствие не повод снимать машину с линии. Напомним, автобусы, оснащенные кондиционерами, имеют особую наклейку.


трамваи
кондиционеры
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Пассажир
19 минут назад
В среду ехал на 33 а снежинка наклейка есть кондиционера нет
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Житель
20 минут назад
Нет в Липецке автобусов с кондиционерами!!! Прокатить бы нашу администрацию в такой душиловке!!!!
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коля
21 минуту назад
еше можно сказать .у нас не дубай не запаритесь.официально прям сказать .и так пол города не поймет нахрена трамвай . адма добавте побольше непонятного.
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адма
31 минуту назад
вот перестанете открывать форточки .тогда включим .замкнутый круг это называется.)))))
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Отпускник.
34 минуты назад
Надо весь руководящий состав транспортного управления отправить за свой счёт в Волгоград или в Астрахань. Пусть посмотрят там как работает муниципальный и коммерческий транспорт. И вот с кого надо брать пример. Посажиры не и 5 минут не стоят на астановках, транспорт работает без пересадок в любой конец города. Стоимость проезда 25 руб. Не кто не жалуется что повысилась обслуживание. И все без исключения работают до 23-00 часов.
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Вячеслав Артур
48 минут назад
Я себе в кабинете поставил кондей, теперь не потею!
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Бабаха
51 минуту назад
Парадокс стал нормой жизни, одни вредители , но позиционируют себя патриотами и типо они за народ))) а в башке только бабло нагреть и плевать что будет завтра...
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123
57 минут назад
А автобусы которые предусмотрено охлаждение через кондиционер, почему в них ищут каки то щели для обдува?
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Эх
сегодня, 12:10
У нас много людей по бестолковости открывают форточки и работа кондиционера сводится к нулю.
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