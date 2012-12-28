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Общество
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сегодня, 12:05
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Почему в новых трамваях не работают кондиционеры?
Все новые вагоны должны быть с кондиционерами.
В мэрии подтвердили, что в некоторых вагонах выявлена неисправность системы кондиционирования. Так как трамваи находятся на гарантийном обслуживании, то все исправили по гарантии.
— Все трамваи, выходящие на линии, теперь имеют исправные кондиционеры, — заверили нас в департаменте транспорта и принесли извинения липчанам за доставленные неудобства, а также пообещали контролировать работоспособность салонных кондиционеров. В случае, если кондиционер в каком-нибудь из вагонов выйдет из строя, трамвай снимут с линии и заменят его на вагон с исправной системой кондиционирования.
Отметим, что неработающий кондиционер в автобусе или его отсутствие не повод снимать машину с линии. Напомним, автобусы, оснащенные кондиционерами, имеют особую наклейку.
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