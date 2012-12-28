Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
Борьба прокуратуры со строящим кафе бизнесменом продолжилась
Общество
60-летний мужчина погиб при пожаре на улице Второй Воронежской
Происшествия
Читать все
Управляющую компанию оштрафовали на 140 тысяч рублей за повреждения стен и затопленный канализацией подвал
Общество
Сбежавший страус гуляет по Новодмитриевке
Общество
Шесть остановок на Воронежском шоссе обновит известный мэрии Липецка подрядчик
Общество
Поход на шашлыки довёл до суда
Происшествия
Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса
Общество
В Липецкой области осадки снова прекратятся
Погода в Липецке
Попытка поджога «Мазды» с помощью бутылки с горючей смесью не удалась
Происшествия
Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию
Происшествия
В районах Левого берега Мирного и Дикого отключат холодную воду
Общество
Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета
Происшествия
Читать все
Общество
298
сегодня, 18:19

В районах Левого берега Мирного и Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк» - с неудобствами из-за перебоев с холодной водой столкнутся жители трех районов. 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, № 2 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 3 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, №№ 4, 4г на площади Мира, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской. Также подачу ресурса ограничат жителям частного сектора на улицах Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, авиационной, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулках Рылеева, Макаренко, Джамбула, Кочубея. 

Воду подвезут по адресам: улица Западная, 18, улица Адмирала Макарова, 2, улица Котовского, 23. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
11 июля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета – не более трех часов для отдельного домовладения – ожидаются в домах №№ 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6, 18а, 18б, 20б, 23б по проспекту 60 лет СССР, №№ д. 106, 108, 108б, 110, 110/1, 112, 112а, 112б, 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 10 по Сиреневому проезду, №№ 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19 по улице Меркулова, №№ 1, 3, 5, 5/1, 6, 7, 9, 11 по улице Водопьянова, №№ 9, 9а, 11 по улице Смородина, № 6 по улице Московской, № 59 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, №№ 2-50 по улице Островского, №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8 по улице Парковой, также по Елецкому шоссе, улице Багратиона, в садоводчествах «Коммунальник», «Тепличное». 

С 14:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключения электричества могут произойти в домах №№ 7, 9, 9а, 12, 13, 13а по улице Водопьянова, №№ 3, 5, 7, 7/1, 9 по улице Меркулова, № 4/1, 7, 7/2, 7а, 7б, 7в, 9 по Сиреневому проезду, №№ 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 21 по проспекту 60 лет СССР. 

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Богатырскую, Водную, Бабушкина, Курчатова, Семенова Тян-Шанского, Индустриальную, переулки Войнич, Болотникова, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую, Лебедянское шоссе, дома №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 52-92 по улице Баумана, №№  улице Булавина, № 18 по улице Третьякова, №№ 48, 50, 94, 94а, 96, 100 по улице Сырской, № 14 по Универсальному проезду. 

отключения
0
0
1
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru