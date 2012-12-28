В районах Левого берега Мирного и Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 11 июля станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк» - с неудобствами из-за перебоев с холодной водой столкнутся жители трех районов.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9-м микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, № 2 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 3 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, №№ 4, 4г на площади Мира, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской. Также подачу ресурса ограничат жителям частного сектора на улицах Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, авиационной, Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, в переулках Рылеева, Макаренко, Джамбула, Кочубея.Воду подвезут по адресам: улица Западная, 18, улица Адмирала Макарова, 2, улица Котовского, 23. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 июля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 09:00 до 18:00 перебои с электричеством из-за монтажа приборов учета – не более трех часов для отдельного домовладения – ожидаются в домах №№ 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6, 18а, 18б, 20б, 23б по проспекту 60 лет СССР, №№ д. 106, 108, 108б, 110, 110/1, 112, 112а, 112б, 114, 114/1 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 10 по Сиреневому проезду, №№ 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19 по улице Меркулова, №№ 1, 3, 5, 5/1, 6, 7, 9, 11 по улице Водопьянова, №№ 9, 9а, 11 по улице Смородина, № 6 по улице Московской, № 59 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, №№ 2-50 по улице Островского, №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8 по улице Парковой, также по Елецкому шоссе, улице Багратиона, в садоводчествах «Коммунальник», «Тепличное».С 14:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключения электричества могут произойти в домах №№ 7, 9, 9а, 12, 13, 13а по улице Водопьянова, №№ 3, 5, 7, 7/1, 9 по улице Меркулова, № 4/1, 7, 7/2, 7а, 7б, 7в, 9 по Сиреневому проезду, №№ 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 21 по проспекту 60 лет СССР.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Кочеткова, Богатырскую, Водную, Бабушкина, Курчатова, Семенова Тян-Шанского, Индустриальную, переулки Войнич, Болотникова, Ермака, Ракетный, Теплый, Щепкина, площадь Заводскую, Лебедянское шоссе, дома №№ 2, 66а по улице Демьяна Бедного, №№ 52-92 по улице Баумана, №№ улице Булавина, № 18 по улице Третьякова, №№ 48, 50, 94, 94а, 96, 100 по улице Сырской, № 14 по Универсальному проезду.