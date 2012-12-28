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Общество
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сегодня, 16:58
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Управляющую компанию оштрафовали на 140 тысяч рублей за повреждения стен и затопленный канализацией подвал
Нарушения выявили в доме №31 по улице Неделина и доме №28В по улице Мичурина.
Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в ходе инспекционного визита нарушения были выявлены в двух обслуживаемых УК домах.
В доме №31 по улице Неделина в местах общего пользования была нарушена целостность стен в районе технической ниши. Также на трёх этажах обнаружили повреждения стен, которые зашиты досками и листами металла. А на одном этаже выявлено нарушение целостности отделочного покрытия стен и бетонного перекрытия.
В доме №28В по улице Мичурина был затоплен подвал канализационными стоками. Также там выявлена капельная течь на трубопроводе холодного водоснабжения и нарушение целостности и герметичности кровельного покрытия крыши.
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