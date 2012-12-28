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сегодня, 16:58
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Управляющую компанию оштрафовали на 140 тысяч рублей за повреждения стен и затопленный канализацией подвал

Нарушения выявили в доме №31 по улице Неделина и доме №28В по улице Мичурина.

Постановлением мирового судьи управляющая компания «Вариант» оштрафована на 140 тысяч рублей по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».

Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в ходе инспекционного визита нарушения были выявлены в двух обслуживаемых УК домах.

В доме №31 по улице Неделина в местах общего пользования была нарушена целостность стен в районе технической ниши. Также на трёх этажах обнаружили повреждения стен, которые зашиты досками и листами металла. А на одном этаже выявлено нарушение целостности отделочного покрытия стен и бетонного перекрытия.

В доме №28В по улице Мичурина был затоплен подвал канализационными стоками. Также там выявлена капельная течь на трубопроводе холодного водоснабжения и нарушение целостности и герметичности кровельного покрытия крыши.
ЖКХ
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Так как есть
5 минут назад
Сделайте хоть что нибудь с УК Рубин на терешковой 42 подвал затоплен постоянно уже несколько лет
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Липецк
6 минут назад
На площадь победы 1, подъезд 3. Тоже самое, слизни ползуют. Подъезд 10 лет не моют, нет уборщицы. Везде вонь и пыль столбом летает. Управляшка по фигу.
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Кузя
7 минут назад
Штрафы не работают, ибо выплачиваются с платежей жильцов. Только минус в этих самых платежах за невыполнение в должном качестве услуги для этой обслуги чувствителен.
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Эх
10 минут назад
140 т.р. для управляшки - смешные деньги. Т.е. всё останется, как прежде, потому что безнаказанность.
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Садовод
24 минуты назад
Сто сорок тысяч - деньги жильцов, которые могли бы быть использованы на текущий ремонт МКД, они их для того и платили этим жуликам. Лишать лицензии надо, и не контору, а директора, как водителя за пьянку
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Фокс
27 минут назад
140 тысяч - это всего лишь оплата сотни квартир за содержание этого жулья. Три подъезда десятиэтажки. У данной УК таких подъездов много, не критично. Комариный укус слону. Не смешите народ подобными "новостями".
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Житель
53 минуты назад
Такие повреждения в каждом доме, и никаких действий
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