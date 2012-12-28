Управляющую компанию оштрафовали на 140 тысяч рублей за повреждения стен и затопленный канализацией подвал

Нарушения выявили в доме №31 по улице Неделина и доме №28В по улице Мичурина.

Постановлением мирового судьи управляющая компания «Вариант» оштрафована на 140 тысяч рублей по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».Как сообщает Госжилинспекция Липецкой области, в ходе инспекционного визита нарушения были выявлены в двух обслуживаемых УК домах.В доме №31 по улице Неделина в местах общего пользования была нарушена целостность стен в районе технической ниши. Также на трёх этажах обнаружили повреждения стен, которые зашиты досками и листами металла. А на одном этаже выявлено нарушение целостности отделочного покрытия стен и бетонного перекрытия.В доме №28В по улице Мичурина был затоплен подвал канализационными стоками. Также там выявлена капельная течь на трубопроводе холодного водоснабжения и нарушение целостности и герметичности кровельного покрытия крыши.