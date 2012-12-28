«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
56-летняя липчанка взяла кредиты в пяти банках и отправила мошенникам 2,6 миллиона рублей
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Переночевал и ограбил: перепугавший пенсионерку 40-летний мужчина отправился на 2 года 3 месяца в колонию
Происшествия
533
43 минуты назад
Липчанин выпал из окна четвертого этажа общежития
В больницу он попал в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Мужчине на месте диагностировали тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей таза, ушиб живота. Его доставили на лечение в отделение травматологии дежурной больницы. В свою очередь, полиция занялась выяснением причин получения пострадавшим травмы.
0
2
0
0
1
Комментарии