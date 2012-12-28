Липчанин выпал из окна четвертого этажа общежития

В больницу он попал в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вчера вечером из окна четвертого этажа общежития на улице Островского, 2 в Липецке выпал 23-летний мужчина. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи определила, что он был пьян.Мужчине на месте диагностировали тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей таза, ушиб живота. Его доставили на лечение в отделение травматологии дежурной больницы. В свою очередь, полиция занялась выяснением причин получения пострадавшим травмы.