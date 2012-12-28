Посиделки на кухне закончились поножовщиной

Дело о поножовщине в Казинке направлено в суд.

В Грязинском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению мужчины в причинении тяжкого вреда здоровью человека.По данным следствия, 3 января этого года на кухне частного дома в селе Казинка Грязинского района поссорились двое мужчин и один нанёс другому удар ножом в поясницу слева. Здоровью потерпевшего, по заключению судмедэксперта, был причинён тяжкий вред.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия грязинца были квалифицированы следствием по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.