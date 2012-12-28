Из-за отключения электроэнергии в центре Липецка не работают светофоры

Отключены светофоры на перекрёстках улиц Советской и Фрунзе, Первомайской – Фрунзе, Ленина – Зегеля, Зегеля – Интернациональной, Плеханова – Желябова, Плеханова – Пролетарской, а также у домов №4 и 47 по улице Плеханова, №11 по улице Зегеля.«Энергетики уже выясняют причины отключения. Участникам дорожного движения приносят извинения за временные неудобства, также их просят быть особенно внимательными при переходе или проезде данных участков», — сообщили в мэрии.