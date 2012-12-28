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Общество
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21 минуту назад
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Из-за отключения электроэнергии в центре Липецка не работают светофоры
«Энергетики уже выясняют причины отключения. Участникам дорожного движения приносят извинения за временные неудобства, также их просят быть особенно внимательными при переходе или проезде данных участков», — сообщили в мэрии.
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